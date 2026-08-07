Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
Haute qualité, simple, robuste : voici le générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 3 pour nettoyeurs haute pression d'une puissance de 900 à 2 500 l/h. Divise la consommation de détergent par deux, tout en offrant une qualité de mousse optimale.
Développé pour les nettoyeurs haute pression Kärcher avec fonction Servo-Control et d'une puissance de 900 à 2 500 litres d'eau par heure, notre nouveau générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 3 se démarque par ses caractéristiques exceptionnelles. Il permet par exemple une réduction d'environ 50 % de la consommation de détergent en cas d'utilisation simultanée de notre nettoyant moussant VehiclePro RM 838, tout en conservant une qualité de mousse exceptionnelle. Le châssis robuste en laiton et les autres matériaux de haute qualité assurent une longue durée de vie. Le dosage intelligent à 3 niveaux, effectué à l'aide d'un cache intégré, évite en outre de manière efficace toute modification involontaire des réglages. Le réservoir à détergent présente également des spécificités : sa forme stable et ergonomique offre une possibilité de prise supplémentaire au niveau du col, une large ouverture permettant un remplissage aisé et un filetage à filets multiples permettant un remplacement rapide.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|900 - 2500
|Taille de buse ( )
|38
|Pression max. (bar)
|300
|Dosage (%)
|1 - 2 - 4
|Capacité du réservoir (l)
|1
|Température (°C)
|max. 60
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0.8
Vidéos
Appareils compatibles
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en acier verni
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en inox
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en matière plastique
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 9/17-4 C Classic
- HD 13/12-4 ST
- HD 9/18-4 St
Accessoires
Pièces de rechange Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.