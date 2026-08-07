Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse avec réservoir intégré Basic

Pour un changement rapide de détergent : réservoir à détergent supplémentaire de 1 litre pour lance à mousse Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 et 2.112-055.0).

Spécifications

Données techniques

Filetage des raccords M22 x 1,5
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Appareils compatibles