Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
Spécialement conçu pour l'utilisation avec des détergents agressifs : le générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 3 haut de gamme avec réglage de l'angle de pulvérisation et Ecobrass pour les nettoyeurs haute pression de Kärcher.
Maniement simple, excellente qualité de la mousse et très grande résistance aux détergents agressifs grâce à une unité de base en Ecobrass : notre générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 3 robuste et très haut de gamme pour les nettoyeurs haute pression de Kärcher avec fonction Servo Control et un débit entre 900 et 2 500 litres par heure. Ce générateur de mousse dispose d'un réservoir à détergent ergonomique et particulièrement stable, doté d'un grand orifice de remplissage ainsi que d'une possibilité de préhension supplémentaire sur le col. Grâce à 3 niveaux de dosage précis et à un obturateur intégré, un déréglage accidentel du dosage de détergent est pratiquement exclu. En fonction de l'application, l'angle de pulvérisation se règle en outre de manière flexible.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|900 - 2500
|Taille de buse ( )
|38
|Pression max. (bar)
|300
|Dosage (%)
|1 - 2 - 4
|Capacité du réservoir (l)
|1
|Température (°C)
|max. 60
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0.8
Vidéos
Appareils compatibles
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en acier verni
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en inox
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en matière plastique
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 9/17-4 C Classic
- HD 13/12-4 ST
- HD 9/18-4 St
Accessoires
Pièces de rechange Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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