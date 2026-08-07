Becher-Schaumlanze Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
Speziell ausgelegt zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln: hochwertige Becher-Schaumlanze Advanced 3 mit Sprühwinkeleinstellung und Ecobrass für Hochdruckreiniger von Kärcher.
Einfaches Handling, sehr gute Schaumqualität und dank eines Grundkörpers aus Ecobrass sehr resistent gegen aggressive Reinigungsmittel: unsere robuste und sehr hochwertige Becher-Schaumlanze Advanced 3 für Hochdruckreiniger von Kärcher mit Servo-Control-Funktion sowie 900 bis 2500 Litern stündlicher Schwemmleistung. Die Schaumlanze verfügt über einen ergonomischen, besonders standfesten Reinigungsmittelbehälter mit großer Einfüllöffnung sowie eine zusätzliche Griffmöglichkeit am Hals. Durch die präzise, 3-stufige Dosiermöglichkeit über eine integrierte Blende ist ein unbeabsichtigtes Verstellen der Reinigungsmitteldosierung praktisch ausgeschlossen. Je nach Anwendung ist dazu der Sprühwinkel flexibel einstellbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|900 - 2500
|Düsengröße ( )
|38
|Max. Druck (bar)
|300
|Dosierung (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhalt (l)
|1
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.8
Videos
Kompatible Geräte
- HDS 12/14-4 St Gas
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
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- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Inox
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Kunststoff
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Stahl lackiert
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
Zubehör
Becher-Schaumlanze Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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