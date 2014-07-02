Rohrreinigungsdüse
Rohrreinigungsdüse mit Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. (R 1/8"-Anschluss, 3x 30° nach hinten, Ø 30 mm.)
Merkmale und Vorteile
Drei nach hinten gerichtete Strahlen sorgen für optimalen Vortrieb
- Düse und Rohrreinigungsschlauch bewegen sich automatisch ins Rohr hinein.
Anschluss: 1/8"
- Kompatibel mit Rohrreinigungsschläuchen.
Außendurchmesser: 30 mm
- Geeignet für Rohre mit einem Innendurchmesser ab 40 mm.
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser (mm)
|30
|Düsengröße ( )
|50
|Gewinde
|R 1/8"
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1