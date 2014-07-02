Rohrreinigungsdüse

Rohrreinigungsdüse mit Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. (R 1/8"-Anschluss, 3x 30° nach hinten, Ø 30 mm.)

Merkmale und Vorteile
Drei nach hinten gerichtete Strahlen sorgen für optimalen Vortrieb
  • Düse und Rohrreinigungsschlauch bewegen sich automatisch ins Rohr hinein.
Anschluss: 1/8"
  • Kompatibel mit Rohrreinigungsschläuchen.
Außendurchmesser: 30 mm
  • Geeignet für Rohre mit einem Innendurchmesser ab 40 mm.
Spezifikationen

Technische Daten

Durchmesser (mm) 30
Düsengröße ( ) 50
Gewinde R 1/8"
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1