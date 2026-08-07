Walzenbürste 500 medium
Mittelharter Bürstenaufsatz zur Verwendung mit wasserbetriebenem Antrieb (4.762-584.0). Geeignet für empfindliche Fassaden, Folien und Gewebe. Einfaches und sicheres Schnellwechselsystem.
Merkmale und Vorteile
Randnahe und streifenfreie Reinigung
- Seitliche Beborstung als Dämpfungsschutz und zur randnahen Reinigung.
- Streifenfreie Reinigungsergebnisse dank schräger Beborstung in der Mitte der Bürste.
Intuitive Farbcodierung
- Farbcodierung erleichtert die Auswahl des passenden Bürstenaufsatzes.
Schnellwechselmechanismus
- Schneller Bürstenwechsel zur einfachen Anpassung an die Reinigungsaufgabe.
Spezifikationen
Technische Daten
|Zulauftemperatur (°C)
|40
|Farbe
|Rot
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.7
Videos
Kompatible Geräte
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gas
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Inox
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Kunststoff
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Stahl lackiert
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
Anwendungsgebiete
- Zur Reinigung von Fassaden mit Oberflächen aus Naturstein, Putz oder Holz
- Zur Reinigung von Rollläden und Jalousien
- Zur Reinigung von Gewebe und Membranfolien