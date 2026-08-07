Brosse-rouleau 500 moyenne

Embout de brosse moyennement dur pour l'utilisation avec l'entraînement par eau (4.762-584.0). Adapté aux façades, films et tissus délicats. Système de changement rapide simple et sûr.

Caractéristiques et avantages
Nettoyage sans traces et à proximité des bords
  • Poils latéraux faisant office de protection amortissante et permettant le nettoyage à proximité des bords.
  • Nettoyage sans traces grâce à l'inclinaison des poils au centre de la brosse.
Code couleurs intuitif
  • Code couleurs facilitant le choix de l'embout de brosse adapté.
Mécanisme de changement rapide
  • Changement de brosse rapide pour une adaptation facile à la tâche de nettoyage.
Spécifications

Données techniques

Température d'admission (°C) 40
Couleur rouge
Poids emballage inclus (kg) 1.7
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Pour le nettoyage des façades avec des surfaces en pierre naturelle, enduit ou bois
  • Pour le nettoyage des volets roulants et stores vénitiens
  • Pour le nettoyage des tissus et feuilles de membrane