Adapté aux nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude Kärcher, l’eco!Booster offre plus qu'un gain de temps. Unique sur le marché, il s'impose avec un rendement surfacique 50% plus élevé qu'un jet plat standard et permet de réduire la consommation d’eau et d'énergie pour une efficacité accrue et moins de pénibilité. L’eco!Booster convient idéalement pour le nettoyage de matériaux sensibles comme le crépi, le bois ou les carrosseries. Son jet large et uniforme élimine efficacement la saleté, sans risque pour le support. D'excellents résultats de nettoyage sont ainsi obtenus dans un temps de travail plus court, ce qui est déterminant pour des secteurs comme le bâtiment, l'agriculture, les collectivités, l'automobile ou le transport. Equipé de la connexion rapide EASY!Lock, il dispose d'une taille de buse 040. Utilisable avec une température de 85 °C max. et jusqu'à 300 bar de pression.