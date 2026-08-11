eco!Booster TR 040
L'eco!Booster permet de nettoyer 50 % de surface supplémentaire par rapport à un jet plat, avec la même quantité d'eau et d'énergie, dans le même laps de temps. Idéal pour les matériaux sensibles, il est adapté aux nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 040).
Adapté aux nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude Kärcher, l’eco!Booster offre plus qu'un gain de temps. Unique sur le marché, il s'impose avec un rendement surfacique 50% plus élevé qu'un jet plat standard et permet de réduire la consommation d’eau et d'énergie pour une efficacité accrue et moins de pénibilité. L’eco!Booster convient idéalement pour le nettoyage de matériaux sensibles comme le crépi, le bois ou les carrosseries. Son jet large et uniforme élimine efficacement la saleté, sans risque pour le support. D'excellents résultats de nettoyage sont ainsi obtenus dans un temps de travail plus court, ce qui est déterminant pour des secteurs comme le bâtiment, l'agriculture, les collectivités, l'automobile ou le transport. Equipé de la connexion rapide EASY!Lock, il dispose d'une taille de buse 040. Utilisable avec une température de 85 °C max. et jusqu'à 300 bar de pression.
Caractéristiques et avantages
50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat
- Nettoyage en profondeur, rapide et plus durable.
50 % d'efficacité hydraulique en plus¹⁾
- Permet des économies d'eau.
50 % d'efficacité énergétique en plus¹⁾
- Permet des économies d'énergie.
Utilisation très polyvalente
- Particulièrement adapté aux surfaces délicates comme les surfaces peintes ou le bois.
Spécifications
Données techniques
|Pression (bar)
|max. 300
|Température (°C)
|max. 85
|Taille de buse ( )
|40
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
¹⁾ Nettoyage de 50 % de surface en plus avec la même quantité d'énergie et d'eau par rapport au jet plat standard Kärcher.
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de façades
- Applications dans les municipalités telles que le nettoyage des façades et du mobilier urbain.
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
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