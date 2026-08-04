Le kit de serpillières polyvalentes EasyFix propose 3 serpillières différentes pour un nettoyage hygiénique des sols au nettoyeur vapeur. La serpillière douce présente une perméabilité réduite à la vapeur, idéale pour les sols vitrifiés délicats. La serpillière ultra-abrasive possède une part plus élevée de fibres abrasives pour un décollement particulièrement aisé des saletés tenaces. Avec ses fibres abrasives, la serpillière abrasive favorise le décollement de la saleté et, grâce à ses parties souples supplémentaires, elle offre un excellent ramassage des saletés, par exemple lors du rinçage à la main après le nettoyage à la serpillière ultra-abrasive. Grâce au système auto-agrippant, les serpillières se fixent facilement et rapidement à la buse de sol du nettoyeur vapeur : il suffit de presser la serpillière contre la buse de sol EasyFix et voilà ! Pendant le nettoyage, la serpillière reste bien en position. Une fois le nettoyage terminé, la serpillière utilisée peut être enlevée de la buse de sol EasyFix sans entrer en contact avec la saleté : à cet effet, il suffit de poser le pied sur la serpillière.