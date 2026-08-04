Jeu de 3 serpillières microfibres (1 souple, 1 abrasive, 1 très abrasive)
Le kit de serpillières polyvalentes EasyFix : parfait pour tous les types de saletés et de sols, des sols vitrifiés délicats jusqu'à la saleté tenace sur le carrelage.
Le kit de serpillières polyvalentes EasyFix propose 3 serpillières différentes pour un nettoyage hygiénique des sols au nettoyeur vapeur. La serpillière douce présente une perméabilité réduite à la vapeur, idéale pour les sols vitrifiés délicats. La serpillière ultra-abrasive possède une part plus élevée de fibres abrasives pour un décollement particulièrement aisé des saletés tenaces. Avec ses fibres abrasives, la serpillière abrasive favorise le décollement de la saleté et, grâce à ses parties souples supplémentaires, elle offre un excellent ramassage des saletés, par exemple lors du rinçage à la main après le nettoyage à la serpillière ultra-abrasive. Grâce au système auto-agrippant, les serpillières se fixent facilement et rapidement à la buse de sol du nettoyeur vapeur : il suffit de presser la serpillière contre la buse de sol EasyFix et voilà ! Pendant le nettoyage, la serpillière reste bien en position. Une fois le nettoyage terminé, la serpillière utilisée peut être enlevée de la buse de sol EasyFix sans entrer en contact avec la saleté : à cet effet, il suffit de poser le pied sur la serpillière.
Caractéristiques et avantages
Mélange de fibres de haute qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Système de fixation par bandes auto-aggripantes
- Une simple pression suffit à fixer la serpillère à la buse de sol.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languette
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer la buse vers le haut.
- La zone d'utilisation (par ex. cuisine ou salle de bains) peut être notée sur la languette.
La serpillère recouvre parfaitement la buse de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|345 x 115 x 10
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Sols en pierre
- Sols durs
- Carrelages