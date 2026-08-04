Le jeu de lingettes jetables EasyFix contient 15 lingettes fabriquées dans un matériau absorbant de haute qualité. Lorsque vous devez faire vite, vous avez toujours une lingette propre à portée de main - pour un nettoyage encore plus simple et plus hygiénique sur toutes les surfaces dures. Même les coins et les bords sont nettoyés sans effort. Grâce au système auto-agrippant, la lingette jetable peut être rapidement et facilement fixée à la buse de sol EasyFix du nettoyeur vapeur : il suffit d'appuyer la buse sur le côté de la lingette doté de bandes jaunes pour qu'elle soit prête à l'emploi. Après le nettoyage, la lingette peut être facilement jetée avec les ordures ménagères - vous évitant ainsi de devoir laver des serpillières sales.