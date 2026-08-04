Jeu de lingettes jetables EasyFix
Le jeu de lingettes jetables EasyFix comprend 15 lingettes pour la buse de sol. Ces lingettes permettent un nettoyage rapide et hygiénique des surfaces dures.
Le jeu de lingettes jetables EasyFix contient 15 lingettes fabriquées dans un matériau absorbant de haute qualité. Lorsque vous devez faire vite, vous avez toujours une lingette propre à portée de main - pour un nettoyage encore plus simple et plus hygiénique sur toutes les surfaces dures. Même les coins et les bords sont nettoyés sans effort. Grâce au système auto-agrippant, la lingette jetable peut être rapidement et facilement fixée à la buse de sol EasyFix du nettoyeur vapeur : il suffit d'appuyer la buse sur le côté de la lingette doté de bandes jaunes pour qu'elle soit prête à l'emploi. Après le nettoyage, la lingette peut être facilement jetée avec les ordures ménagères - vous évitant ainsi de devoir laver des serpillières sales.
Caractéristiques et avantages
Ayez toujours une lingette propre à portée de main
- Pour des résultats de nettoyage éclatants.
Simple et hygiénique sans avoir à laver quoi que ce soit
- La lingette jetable vous dispense donc de l'effort fatigant et fastidieux de laver des serpillières sales.
Système de fixation par bandes auto-aggripantes
- Fixation simple et rapide du tissu grâce aux bandes auto-agrippantes jaunes.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Une lingette jetable recouvre tous les côtés de la buse de sol.
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Matériau de haute qualité et ultra-absorbant
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|340 x 118 x 3
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Carrelages