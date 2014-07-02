Lance flexible, 1050 mm
Réglage en continu de l’inclinaison de la lance de 20° à 140°.
Convient particulièrement au nettoyage d’endroits difficiles d’accès, comme par exemple, les chéneaux, les toits de voitures, les bas de caisse ou les passages de roues.
Spécifications
Données techniques
|Pression de service max. (bar)
|210
|Longueur (mm)
|1050
|Température (°C)
|max. 150
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|1,4
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16-4 M 24kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4M 12kW
- Nettoyeur haute pression HD 5/11 C
- Nettoyeur haute pression HD 5/11 C+
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 C
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 C+
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 CX+
- Nettoyeur haute pression HD 5/17 C
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C+
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 CX+
- Nettoyeur haute pression HDS 5/11 UX
- Nettoyeur haute pression HDS 5/15 UX
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