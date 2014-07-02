Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm
Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.
Lance de nettoyage des châssis en acier inoxydable permettant de nettoyer de manière efficace et aisée le châssis et les ailes des véhicules. Sans buse HP.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (mm)
|700
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|1,7
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 798 C Eco
- HDS 798 CSX Eco
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16-4 M 24kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4M 12kW
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C+
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 CX+
- Nettoyeur haute pression HDS 5/11 UX
- Nettoyeur haute pression HDS 5/15 UX
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