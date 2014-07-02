Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm

Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.

Lance de nettoyage des châssis en acier inoxydable permettant de nettoyer de manière efficace et aisée le châssis et les ailes des véhicules. Sans buse HP.

Spécifications

Données techniques

Longueur (mm) 700
Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 1,7
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