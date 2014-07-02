raccord pivotant
Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 × 1,5 m. Protection de la poignée.
Le coupleur rotatif Kärcher empêche les flexibles haute pression de se tordre et de s'emmêler, et améliore le confort de travail. Raccord M 22 x 1,5 m. Avec protection
Spécifications
Données techniques
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16-4 M 24kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4M 12kW
- Nettoyeur haute pression HD 5/11 C
- Nettoyeur haute pression HD 5/11 C+
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 C
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 C+
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 CX+
- Nettoyeur haute pression HD 5/17 C
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C+
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 CX+
- Nettoyeur haute pression HDS 5/11 UX
- Nettoyeur haute pression HDS 5/15 UX