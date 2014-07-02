raccord pivotant

Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 × 1,5 m. Protection de la poignée.

Le coupleur rotatif Kärcher empêche les flexibles haute pression de se tordre et de s'emmêler, et améliore le confort de travail. Raccord M 22 x 1,5 m. Avec protection

Spécifications

Données techniques

Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 0,2