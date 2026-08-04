Serpillières pour surfaces délicates pour buse de sol Easy Fix (2 pièces)

Le kit de serpillières pour le nettoyage des sols délicats avec ses deux serpillières douces de haute qualité est parfait pour nettoyer en douceur les sols sensibles et vitrifiés.

Le kit de serpillières pour sols délicats contient deux serpillières en fibres douces qui transmettent moins d'humidité et de chaleur au sol. Cela signifie que même les sols sensibles et vitrifiés peuvent être nettoyés à la vapeur en douceur. Grâce au système auto-agrippant, les serpillières se fixent facilement et rapidement à la buse de sol EasyFix des nettoyeurs vapeur. Pendant le nettoyage, la serpillière reste bien en place, même les coins et les bords sont nettoyés sans efforts. Après le nettoyage, la serpillière sale peut être retirée de la buse EasyFix sans entrer en contact avec la saleté, il suffit d'appuyer sur la languette de la serpillière.

Caractéristiques et avantages
Serpillières pour surfaces délicates pour buse de sol Easy Fix (2 pièces): Pour un nettoyage particulièrement doux
Pour un nettoyage particulièrement doux
Les fibres très douces assurent une élimination particulièrement douce de la saleté combinée à une forte capacité d'absorption de la saleté.
Serpillières pour surfaces délicates pour buse de sol Easy Fix (2 pièces): Système de fixation par bandes auto-aggripantes
Système de fixation par bandes auto-aggripantes
Une simple pression suffit à fixer la serpillère à la buse de sol. La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillières pour surfaces délicates pour buse de sol Easy Fix (2 pièces): Serpillère munie d'une languette
Serpillère munie d'une languette
Changement de serpillière sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer la buse vers le haut. La zone d'utilisation (par ex. cuisine ou salle de bains) peut être notée sur la languette.
La serpillère recouvre parfaitement la buse de sol
  • Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications

Données techniques

Couleur Blanc
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 345 x 115 x 10
Domaines d'utilisation
  • Sols durs vitrifiés tels que le parquet, le stratifié, le liège, la pierre, le linoléum et le PVC
  • Sols durs
  • Carrelages