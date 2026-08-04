Le kit de serpillières pour sols délicats contient deux serpillières en fibres douces qui transmettent moins d'humidité et de chaleur au sol. Cela signifie que même les sols sensibles et vitrifiés peuvent être nettoyés à la vapeur en douceur. Grâce au système auto-agrippant, les serpillières se fixent facilement et rapidement à la buse de sol EasyFix des nettoyeurs vapeur. Pendant le nettoyage, la serpillière reste bien en place, même les coins et les bords sont nettoyés sans efforts. Après le nettoyage, la serpillière sale peut être retirée de la buse EasyFix sans entrer en contact avec la saleté, il suffit d'appuyer sur la languette de la serpillière.