Serpillières universelles microfibres pour buse de sol Easy Fix (2 pièces)
Les serpillières universelles en microfibres pour le nettoyage des sols sont idéales pour éliminer les saletés tenaces avec les nettoyeurs vapeur, sans entrer en contact avec celles-ci.
Le kit de serpillières universelles EasyFix comprend deux serpillières très absorbantes et résistantes, fabriquées à partir de fibres de haute qualité, pour la buse de nettoyage des sols EasyFix. La matière de la serpillière assure un ramassage particulièrement efficace de la saleté. La perméabilité élevée à la vapeur permet d'obtenir des résultats excellents et hygiéniques, même dans les coins et près des murs en un rien de temps. Grâce au système auto-agrippant, les serpillières peuvent être fixées facilement et rapidement à la buse de sols, il suffit de les fixer et le tour est joué ! Pendant le nettoyage, la serpillière reste bien en place et ne peut pas glisser. Après le nettoyage, la serpillière usagée peut être retirée de la buse de sol sans entrer en contact avec la saleté : il suffit d'appuyer sur la languette.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualitéLa texture spéciale en microfibres de la serpillières assure une absorption optimale de la saleté ainsi que des résultats de nettoyage en profondeur sur tous les sols durs vitrifiés. Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Système de fixation par bandes auto-aggripantesUne simple pression suffit à fixer la serpillère à la buse de sol. La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languetteChangement de serpillière sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer la buse vers le haut. La zone d'utilisation (par ex. cuisine ou salle de bains) peut être notée sur la languette.
La serpillère recouvre parfaitement la buse de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|345 x 115 x 10
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés tels que le parquet, le stratifié, le liège, la pierre, le linoléum et le PVC
- Sols durs
- Carrelages