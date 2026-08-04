Le kit de serpillières universelles EasyFix comprend deux serpillières très absorbantes et résistantes, fabriquées à partir de fibres de haute qualité, pour la buse de nettoyage des sols EasyFix. La matière de la serpillière assure un ramassage particulièrement efficace de la saleté. La perméabilité élevée à la vapeur permet d'obtenir des résultats excellents et hygiéniques, même dans les coins et près des murs en un rien de temps. Grâce au système auto-agrippant, les serpillières peuvent être fixées facilement et rapidement à la buse de sols, il suffit de les fixer et le tour est joué ! Pendant le nettoyage, la serpillière reste bien en place et ne peut pas glisser. Après le nettoyage, la serpillière usagée peut être retirée de la buse de sol sans entrer en contact avec la saleté : il suffit d'appuyer sur la languette.