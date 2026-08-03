Το σετ εγκατάστασης μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην αντλία και περιλαμβάνει έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης αντλίας 3,5 μέτρων με προστασία κενού και διάμετρο 3/4" για την άντληση νερού από εναλλακτικές πηγές. Το κιτ αναρρόφησης διαθέτει φίλτρο αναρρόφησης και βαλβίδα αντεπιστροφής συνδέεται πολύ εύκολα στην πλευρά αναρρόφησης των αντλιών κήπου, των ηλεκτρονικών αντλιών ώθησης και των οικιακών αντλιών για παροχή νερού για οικιακές εργασίες. Η ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής είναι ιδανική για να αποτρέπει την επιστροφή του αντλούμενου νερού και να μειώνει τον χρόνο επαναρρόφησης. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξάρτημα προέκτασης για το σετ σπειροειδούς εύκαμπτου σωλήνα. Για αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης G1 (33,3 mm). Η αρχή στεγανοποίησης Kärcher PerfectConnect των εξαρτημάτων BP σημαίνει επίσης ότι μπορούν να συνδυαστούν πολύ εύκολα, παρέχοντας εξαιρετικά αξιόπιστη στεγανοποίηση για να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της αντλίας.