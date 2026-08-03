Πανάκι μικροϊνών για εξωτερικά τζάμια
Ιδανικό για εξωτερικά τζάμια: Το ξεσκονόπανο μικροϊνών με συνδετήρα hook-and-loop και ένα μεγάλο αριθμό λειαντικών ινών. Περιλαμβάνει ξύστρα απομάκρυνσης ρύπων για τους πιο επίμονους ρύπους.
Χάρη στο σύστημα πρόσδεσης hook-and-loop το ξεσκονόπανο μικροϊνών μπορεί να συνδεθεί πολύ εύκολα στη φιάλη ψεκασμού, όπως και να αντικατασταθεί. Λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού λειαντικών ινών, το σφουγγάρι είναι ιδανικό για τον καθαρισμό εξωτερικών τζαμιών. Η ενσωματωμένη ξύστρα απομάκρυνσης ρύπων αφαιρεί ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους από τα τζάμια.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πανί μικροϊνών, εξωτερικού χώρου
- Για αστραφτερά τζάμια χωρίς γραμμές.
συνδετήρας hook-and-loop
- Χάρη στο σύστημα πρόσδεσης hook-and-loop το ξεσκονόπανο μικροϊνών μπορεί να αντικατασταθεί πολύ εύκολα και γρήγορα.
Ξύστρα απομάκρυνσης ρύπων
Κατάλληλο για το Σετ Φιάλης Ψεκασμού Extra (2.633-129.0)
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|2
|Υφάσματα συνθετικών ινών
|70% πολυεστέρας, 30% πολυαμίδιο
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|70 x 275 x 30
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Πλακάκια
- Καθρέφτες
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι