Πανάκι μικροϊνών για εξωτερικά τζάμια

Χάρη στο σύστημα πρόσδεσης hook-and-loop το ξεσκονόπανο μικροϊνών μπορεί να συνδεθεί πολύ εύκολα στη φιάλη ψεκασμού, όπως και να αντικατασταθεί. Λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού λειαντικών ινών, το σφουγγάρι είναι ιδανικό για τον καθαρισμό εξωτερικών τζαμιών. Η ενσωματωμένη ξύστρα απομάκρυνσης ρύπων αφαιρεί ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους από τα τζάμια.