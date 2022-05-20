Σακούλα φίλτρου από μαλακό ύφασμα
Εξαιρετικά ανθεκτικές στη φθορά σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα με υψηλό βαθμό κατακράτησης σκόνης. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων από τις σειρές MV 4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6.
Οι εξαιρετικά ανθεκτικές στη φθορά σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα έχουν υψηλή κατακράτηση σκόνης και επιτρέπουν σημαντικά μεγαλύτερα διαστήματα αναρρόφησης σε σύγκριση με τις χάρτινες σακούλες φίλτρου. Οι σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα είναι κατάλληλες για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher Home & Garden από τις σειρές MV 4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υλικό fleece τριών στρώσεων
- Για υψηλή ισχύ αναρρόφησης και υψηλή διήθηση σκόνης κατά τη χρήση.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό στο σχίσιμο, ιδανικό για χρήση σε βαριές συνθήκες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|4
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 190 x 13
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Ξηροί ρύποι
- Υγροί ρύποι