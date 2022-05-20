Οι εξαιρετικά ανθεκτικές στη φθορά σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα έχουν υψηλή κατακράτηση σκόνης και επιτρέπουν σημαντικά μεγαλύτερα διαστήματα αναρρόφησης σε σύγκριση με τις χάρτινες σακούλες φίλτρου. Οι σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα είναι κατάλληλες για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher Home & Garden από τις σειρές MV 4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6.