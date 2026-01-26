eco!Booster 120
Ideale per superfici delicate: l'eco!Booster offre una performance di pulizia superiore del 50% rispetto al getto piatto standard, con un conseguente risparmio di acqua, energia e tempo.
La pulizia di superfici delicate in modo efficiente e approfondito non è mai stata così facile, rapida o economica. Con una performance di pulizia superiore del 50% e lo stesso consumo di risorse, l'eco!Booster offre un'efficienza idrica ed energetica superiore del 50% rispetto al getto piatto standard Kärcher. Ciò è stato confermato da un istituto di collaudo indipendente. Questo rende la pulizia estremamente accurata e veloce, risparmiando tempo, acqua ed energia. Grazie alla rimozione uniforme dello sporco, quest'ultimo viene raccolto in modo davvero efficace, e anche materiali sensibili come superfici verniciate o legno possono essere puliti senza preoccupazioni. Allo stesso tempo, l'eco!Booster offre una maneggevolezza impressionante: nonostante fornisca una performance di pulizia superiore, il livello di rumore percepito durante l'uso è inferiore del 25% rispetto al getto piatto standard Kärcher. L'eco!Booster 120 è adatto a tutte le idropulitrici Kärcher delle classi K 2 e K 3
Caratteristiche e vantaggi
Prestazioni di pulizia superiori del 50% rispetto al getto piatto standard Kärcher.
- Pulizia più accurata, rapida sostenibile.
Efficienza idrica migliorata del 50%*
- Risparmio di acqua
Efficienza energetica migliorata del 50%*
- Risparmio di energia
Riduzione del volume percepita fino al 25%**
- Più silenzioso durante l'uso.
Estremamente versatile
- Particolarmente adatto per superfici delicate come quelle verniciate o in legno
Compatinile con le idropulitrici K2 e K3 Kärcher
- Perfetto per potenziare la tua idropulitrice
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|452 x 104 x 42
Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0). /
*Basato sul 50% in più di superficie pulita con la stessa quantità di energia e acqua rispetto alla lancia con getto standard. /
** Rispetto al livello di rumore percepito utilizzando il getto piatto standard Kärcher. Il valore esatto può variare a seconda del dispositivo utilizzato.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Veicoli
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Piccole facciate di case
- Recinzioni
- Aree intorno alla casa e al giardino
RICAMBI eco!Booster 120
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.