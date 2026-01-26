La pulizia di superfici delicate in modo efficiente e approfondito non è mai stata così facile, rapida o economica. Con una performance di pulizia superiore del 50% e lo stesso consumo di risorse, l'eco!Booster offre un'efficienza idrica ed energetica superiore del 50% rispetto al getto piatto standard Kärcher. Ciò è stato confermato da un istituto di collaudo indipendente. Questo rende la pulizia estremamente accurata e veloce, risparmiando tempo, acqua ed energia. Grazie alla rimozione uniforme dello sporco, quest'ultimo viene raccolto in modo davvero efficace, e anche materiali sensibili come superfici verniciate o legno possono essere puliti senza preoccupazioni. Allo stesso tempo, l'eco!Booster offre una maneggevolezza impressionante: nonostante fornisca una performance di pulizia superiore, il livello di rumore percepito durante l'uso è inferiore del 25% rispetto al getto piatto standard Kärcher. L'eco!Booster 120 è adatto a tutte le idropulitrici Kärcher delle classi K 2 e K 3