Lancia Vario Power VP 120

Lancia Vario Power per idropulitrici delle classi da K 2 a K 3. Regolabile in modo continuo dal getto di detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione, ruotando la lancia.

Lancia vario power spray: dal getto detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione con regolazione della pressione regolabile all'infinito semplicemente ruotando la lancia. Ideale per pulire aree più piccole intorno alla casa e al giardino, come pareti, percorsi, recinzioni e veicoli. Adatto a tutte le idropulitrici Kärcher delle classi da K 2 a K 3.

Caratteristiche e vantaggi
Aggiornamenti continui
  • Pressione regolabile a seconda dell'obiettivo di pulizia
Getto detergente a bassa pressione
  • Regolazione continua della pressione - dal getto detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione.
Risparmio di tempo
  • Non è necessario cambiare la lancia.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 448 x 45 x 45

Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).

Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Facciata
  • Muri del giardino e in pietra
  • Sentieri
  • Recinzioni
  • Aree intorno alla casa e al giardino