Lancia Vario Power VP 120
Lancia Vario Power per idropulitrici delle classi da K 2 a K 3. Regolabile in modo continuo dal getto di detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione, ruotando la lancia.
Lancia vario power spray: dal getto detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione con regolazione della pressione regolabile all'infinito semplicemente ruotando la lancia. Ideale per pulire aree più piccole intorno alla casa e al giardino, come pareti, percorsi, recinzioni e veicoli. Adatto a tutte le idropulitrici Kärcher delle classi da K 2 a K 3.
Caratteristiche e vantaggi
Aggiornamenti continui
- Pressione regolabile a seconda dell'obiettivo di pulizia
Getto detergente a bassa pressione
- Regolazione continua della pressione - dal getto detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione.
Risparmio di tempo
- Non è necessario cambiare la lancia.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|448 x 45 x 45
Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).
Macchine compatibili
Aree di applicazione
- Veicoli
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Facciata
- Muri del giardino e in pietra
- Sentieri
- Recinzioni
- Aree intorno alla casa e al giardino