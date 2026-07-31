Testina iSolar 400 Advanced

Spazzola iSolar 400 per portata d'acqua di 700-1.000 l / h. La spazzola a disco azionata ad acqua con una larghezza di 400 mm pulisce i sistemi fotovoltaici di piccole e medie dimensioni. Perfetto anche per l'uso su sistemi elevati.

La spazzola a disco ad acqua iSolar 400 è progettata per idropulitrici con una portata d'acqua da 700 a 1.000 l / h. La spazzola ha una larghezza di lavoro di 400 mm ed è particolarmente adatta per la pulizia di impianti fotovoltaici di dimensioni medio-piccole. Grazie alla sua leggerezza e maneggevolezza, anche i sistemi elevati possono essere comodamente puliti.

Specifiche

Dati tecnici

Portata (l/h) 700 / 1000
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Attacco filettato M 18
Diametro (mm) 400
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 2,6
Aree di applicazione
  • Pulizia dei sistemi di pannelli solari
Accessori