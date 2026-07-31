Testina iSolar 400 Advanced
Spazzola iSolar 400 per portata d'acqua di 700-1.000 l / h. La spazzola a disco azionata ad acqua con una larghezza di 400 mm pulisce i sistemi fotovoltaici di piccole e medie dimensioni. Perfetto anche per l'uso su sistemi elevati.
La spazzola a disco ad acqua iSolar 400 è progettata per idropulitrici con una portata d'acqua da 700 a 1.000 l / h. La spazzola ha una larghezza di lavoro di 400 mm ed è particolarmente adatta per la pulizia di impianti fotovoltaici di dimensioni medio-piccole. Grazie alla sua leggerezza e maneggevolezza, anche i sistemi elevati possono essere comodamente puliti.
Specifiche
Dati tecnici
|Portata (l/h)
|700 / 1000
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Attacco filettato
|M 18
|Diametro (mm)
|400
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|2,6
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 10/25-4 S *VEX
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/14 -4MX Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4MX Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4*KAP
- HD 7/20 G
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4M Classic *KAP
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 De
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Basic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Aree di applicazione
- Pulizia dei sistemi di pannelli solari