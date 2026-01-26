Detergente intensivo per pulizie di fondoRM 750 ASF NTA-Free, 10l
Detergente potente per la pulizia di fondo rimuove efficacemente macchie ostinate di olio, grasso, sangue e proteine. Detergente a bassa schiumosità. Privo di NTA.
Pulitore profondo PressurePro Intensive RM 750 versatile e a bassa formazione di schiuma, adatto per l'uso con idropulitrici ad alta pressione e per superfici, nonché con lavasciuga. Il potente detersivo è stato sviluppato appositamente per le elevate esigenze della produzione e dell'industria, in particolare dell'industria alimentare e delle cucine commerciali. Rimuove dalle superfici il tipico sporco ostinato e i residui causati da olio, grasso, fuliggine, proteine, succhi di frutta, vino o birra ed è adatto anche per la pulizia profonda di pavimentazioni industriali molto sporche. Il detergente industriale altamente concentrato può essere dosato con molta parsimonia ed è quindi particolarmente economico da usare. Se necessario può essere utilizzato anche per la pulizia manuale.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|10
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|13,7
|Peso (kg)
|11,1
|Peso con imballo (kg)
|11,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|290 x 190 x 230
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bp Classic +R75
- B 110 R Classic Bp +D75
- B 150 R Bp + D90
- B 150 R Bp + R85
- B 150 R Bp D90 *RU
- B 200 R Bc +D90
- B 200 R Bc +R85
- B 200 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 260 RI Bp Dose+D100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R100
- B 300 R I Diesel
- B 300 RI Bp + SB
- B 50 W Bp+D51
- B 50 W Bp+D60
- B 50 W Bp+R55
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/55 C Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp TRAZIONATA
- BD 50/70 R Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp
- BR 30/4 C
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack eco!Power
- BR 40/10 C Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack eco!Power
- BR 45/22 C Bp Pack
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/10 X Plus Classic
- HD 4/11 Bp Pack
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C eco!Booster
- HD 5/15 C Edition Power Control
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus eco!Booster
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 11/18-4 S eB Plus eco!Power
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 6/15 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- PRO HD 400
- PRO HD 5170
- PRO HD 6200
- PRO HD 700 X Plus
- PRO HD 8280
- PRO HDS 5180
Prodotti fuori catalogo
- B 110 R Bc Dose+D75
- B 110 R Bc Dose+Fleet+D75
- B 110 R Bc Dose+Fleet+R75
- B 110 R Bc Dose+SSD+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+Fleet+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+Fleet+R75
- B 110 R Bc SSD+D75
- B 110 R Bp
- B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+Fleet+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+SSD+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+FleetEU+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Fleet+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Fleet+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
- B 110 R Bp Pack 285Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Classic Bp Pack +D75
- B 150 R
- B 150 R Bc +D90
- B 150 R Bc +R85
- B 150 R Bp Fleet+170AhAGM+D90+Squeegee
- B 150 R Bp Fleet+170AhAGM+R85+Squeegee
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack 240 Ah Gel+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
- B 150 RBpDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+Squ
- B 150 RBpDOSEFleet+240AhWet+Rins+R85+Squ
- B 200 BpDOSE Fleet+240AhWet+Rins+R85+Squ
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 90
- B 200 R Bc
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp Pack Dose+285AhAGM+D110B 200 R Bp Pack 285Ah AGM+D110+DOSE+Rinse+Beacon
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R Bp
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 250 R I Bp
- B 260 RI Bp
- B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp SB
- B 40 C Ep D 43
- B 40 C Ep D 51
- B 40 C Ep R 45
- B 40 C Ep R 55
- B 40 W Bp
- B 40 W Bp D 51
- B 40 W Bp DOSE
- B 40 W Bp R 55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- B 60 W
- B 60/10 C
- B 60WBp Pack DOSE+D65+AF+Rins+V900
- B 60WBpPackDOSE+D65+170Ah+AF+Rins+V900
- B 60WBpPackDOSE+R65+AF+Rins+V900
- B 80 W
- B 90 R
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R DOSE Bp
- B 95 RS
- B 95 RS + D 65 R
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- BD 43/25 C Bp Pack *EU
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/50 C Bp Pack Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/55 C Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 50/70 R Fleet Classic
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 70/75 W Classic Bp*
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
- BR 30/4 C Adv
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp*EU
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 10/25-4 S *VEX
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 17/14-4SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 Classic *KAP
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MX Plus *CH
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P St
- HD 6/15-4
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14 -4MX Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/16-4MX Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4*KAP
- HD 7/20 G
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD rimorchio diesel
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4M Classic *KAP
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/12 C
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 C Classic *KAP
- HDS 6/14 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/17-4 C Basic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS trailer
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- PRO HD 200
- PRO HD 300 Plus
- PRO HD 600
- Special Edition: HD 5/17 CX Plus
Aree di applicazione
- Trasporti e macchine
- Lavaggio auto
- Lavapezzi
- Pulizia dei pavimenti
- Sgrassare superfici