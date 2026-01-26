Detergente intensivo per pulizie di fondoRM 750 ASF NTA-Free, 10l

Detergente potente per la pulizia di fondo rimuove efficacemente macchie ostinate di olio, grasso, sangue e proteine. Detergente a bassa schiumosità. Privo di NTA.

Pulitore profondo PressurePro Intensive RM 750 versatile e a bassa formazione di schiuma, adatto per l'uso con idropulitrici ad alta pressione e per superfici, nonché con lavasciuga. Il potente detersivo è stato sviluppato appositamente per le elevate esigenze della produzione e dell'industria, in particolare dell'industria alimentare e delle cucine commerciali. Rimuove dalle superfici il tipico sporco ostinato e i residui causati da olio, grasso, fuliggine, proteine, succhi di frutta, vino o birra ed è adatto anche per la pulizia profonda di pavimentazioni industriali molto sporche. Il detergente industriale altamente concentrato può essere dosato con molta parsimonia ed è quindi particolarmente economico da usare. Se necessario può essere utilizzato anche per la pulizia manuale.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 13,7
Peso (kg) 11,1
Peso con imballo (kg) 11,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 290 x 190 x 230
Aree di applicazione
  • Trasporti e macchine
  • Lavaggio auto
  • Lavapezzi
  • Pulizia dei pavimenti
  • Sgrassare superfici
