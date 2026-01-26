Pulitore profondo PressurePro Intensive RM 750 versatile e a bassa formazione di schiuma, adatto per l'uso con idropulitrici ad alta pressione e per superfici, nonché con lavasciuga. Il potente detersivo è stato sviluppato appositamente per le elevate esigenze della produzione e dell'industria, in particolare dell'industria alimentare e delle cucine commerciali. Rimuove dalle superfici il tipico sporco ostinato e i residui causati da olio, grasso, fuliggine, proteine, succhi di frutta, vino o birra ed è adatto anche per la pulizia profonda di pavimentazioni industriali molto sporche. Il detergente industriale altamente concentrato può essere dosato con molta parsimonia ed è quindi particolarmente economico da usare. Se necessario può essere utilizzato anche per la pulizia manuale.