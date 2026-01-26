Scuimogeno alcalino RM 58 ASF, 20l
Detergente schiumogeno alcalino elimina in modo aggressivo sporco grasso, oleoso e residui alimentari da piastrelle e container. Ottima aderenza della schiuma.
Il detergente in schiuma PressurePro RM 58 particolarmente alcalino di Kärcher, progettato per rimuovere residui di produzione contenenti grasso o proteine, è ideale per applicazioni di pulizia nel settore della carne, del pesce e delle specialità gastronomiche. Il concentrato detergente altamente attivo, schiumoso e igienico per l'uso con idropulitrici crea uno stabile strato di schiuma che aderisce molto bene anche alle superfici verticali, svolge un'intensa azione pulente ed è tuttavia facile da risciacquare. Rimuove senza sforzo anche le contaminazioni tipiche dell'industria alimentare, ad esempio farina, glutine, semola, vino, succhi o birra. Con PressurePro RM 57, RM 58 e RM 59, Kärcher offre una gamma di detergenti in schiuma per applicazioni ad alta pressione nel settore alimentare, cucine gastronomiche, catering, mense, grandi cucine, macellerie, macelli e panifici con certificato di conformità HACCP dell'Institut Fresenius. A seconda delle esigenze e dello scopo di utilizzo, sono adatti per la pulizia di superfici, pareti, pavimenti, cinghie di trasporto, macchine, apparecchi, scatole, serbatoi e fusti di alimenti, nonché celle frigorifere.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|13,1
|Peso (kg)
|21,3
|Peso con imballo (kg)
|22,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|260 x 237 x 430
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/10 X Plus Classic
- HD 4/11 Bp Pack
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C eco!Booster
- HD 5/15 C Edition Power Control
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus eco!Booster
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 11/18-4 S eB Plus eco!Power
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 6/15 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato, 1200 l/h -
- Lancia schiuma DUO Advanced TR, 400 l/h - 600 l/h
- Lancia schiuma DUO Advanced TR, 700 l/h - 800 l/h
- Lancia schiuma DUO Advanced TR, 900 l/h - 2500 l/h
- PRO HD 400
- PRO HD 5170
- PRO HD 6200
- PRO HD 700 X Plus
- PRO HD 8280
- PRO HDS 5180
- Serbatoio per detergente da 1l con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato
- Serbatoio per detergente da 1l con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced
- Serbatoio per detergente da 1l con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic
- Serbatoio per detergente da 2l per lancia schiumogena DUO Advanced
- Set Easy Foam
- Set Inno Foam
- Set Inno foam HD 7/10 CXF
Prodotti fuori catalogo
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 10/25-4 S *VEX
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 17/14-4SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 Classic *KAP
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MX Plus *CH
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P St
- HD 6/15-4
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14 -4MX Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/16-4MX Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4*KAP
- HD 7/20 G
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD rimorchio diesel
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4M Classic *KAP
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/12 C
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 C Classic *KAP
- HDS 6/14 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/17-4 C Basic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS trailer
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- PRO HD 200
- PRO HD 300 Plus
- PRO HD 600
- Special Edition: HD 5/17 CX Plus
Aree di applicazione
- Caseifici
- Pulizia superfici
- Muri, piastrelle
- Contenitori cibo
- Pulizia stabili