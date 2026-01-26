Scuimogeno alcalino RM 58 ASF, 20l

Detergente schiumogeno alcalino elimina in modo aggressivo sporco grasso, oleoso e residui alimentari da piastrelle e container. Ottima aderenza della schiuma.

Il detergente in schiuma PressurePro RM 58 particolarmente alcalino di Kärcher, progettato per rimuovere residui di produzione contenenti grasso o proteine, è ideale per applicazioni di pulizia nel settore della carne, del pesce e delle specialità gastronomiche. Il concentrato detergente altamente attivo, schiumoso e igienico per l'uso con idropulitrici crea uno stabile strato di schiuma che aderisce molto bene anche alle superfici verticali, svolge un'intensa azione pulente ed è tuttavia facile da risciacquare. Rimuove senza sforzo anche le contaminazioni tipiche dell'industria alimentare, ad esempio farina, glutine, semola, vino, succhi o birra. Con PressurePro RM 57, RM 58 e RM 59, Kärcher offre una gamma di detergenti in schiuma per applicazioni ad alta pressione nel settore alimentare, cucine gastronomiche, catering, mense, grandi cucine, macellerie, macelli e panifici con certificato di conformità HACCP dell'Institut Fresenius. A seconda delle esigenze e dello scopo di utilizzo, sono adatti per la pulizia di superfici, pareti, pavimenti, cinghie di trasporto, macchine, apparecchi, scatole, serbatoi e fusti di alimenti, nonché celle frigorifere.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 13,1
Peso (kg) 21,3
Peso con imballo (kg) 22,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 260 x 237 x 430
Scuimogeno alcalino RM 58 ASF, 20l
Scuimogeno alcalino RM 58 ASF, 20l
Scuimogeno alcalino RM 58 ASF, 20l
Scuimogeno alcalino RM 58 ASF, 20l
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Caseifici
  • Pulizia superfici
  • Muri, piastrelle
  • Contenitori cibo
  • Pulizia stabili
Accessori