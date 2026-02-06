G 180 Q Smart Control pistool
Hogedrukpistool G 180 Q Smart Control voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de Smart Control-serie: met LCD-display en bedieningstoetsen voor druk en reinigingsmiddel.
Volledige controle: met het G 180 Q Smart Control hogedrukpistool kunnen de drukniveaus en reinigingsmiddeldosering eenvoudig worden geregeld met de +/– toetsen. Zodat bijzonder hardnekkig vuil geen probleem is, kan via het pistool een extra boost-modus worden geactiveerd, die voor nog meer kracht zorgt. Naast de bediening op het pistool kunnen de drukinstellingen ook eenvoudig en handig naar het pistool worden overgebracht met de Kärcher Home & Garden-app. Op het LCD-display van de G 180 Q Smart Control heb je jouw instelling altijd in één oogopslag - ongeacht het weer. Het pistool inclusief Quick Connect aansluiting is geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de Smart Control serie.
Kenmerken en voordelen
+ / - knoppen op het handvat
- Om drukniveau en gehalte reinigingsmiddel comfortabel te regelen.
Drukniveau-indicatie op het LCD-scherm
- Houd altijd je instellingen in de gaten.
BOOST-modus
- Bij sterke vervuiling kan de BOOST-modus worden geactiveerd via het pistool.
Bediening via de Kärcher Home & Garden-app
- De drukinstellingen kunnen via de app naar het pistool worden overgebracht.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|552 x 48 x 225