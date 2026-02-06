Volledige controle: met het G 180 Q Smart Control hogedrukpistool kunnen de drukniveaus en reinigingsmiddeldosering eenvoudig worden geregeld met de +/– toetsen. Zodat bijzonder hardnekkig vuil geen probleem is, kan via het pistool een extra boost-modus worden geactiveerd, die voor nog meer kracht zorgt. Naast de bediening op het pistool kunnen de drukinstellingen ook eenvoudig en handig naar het pistool worden overgebracht met de Kärcher Home & Garden-app. Op het LCD-display van de G 180 Q Smart Control heb je jouw instelling altijd in één oogopslag - ongeacht het weer. Het pistool inclusief Quick Connect aansluiting is geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de Smart Control serie.