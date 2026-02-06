H 10 Q, hogedrukslang met Quick Connect en voor apparaten met ingebouwde slanghaspel
Vervangslang met Quick Connect-aansluitingen voor snelle bevestiging. Voor alle Kärcher-apparaten van de klassen K 4 - K 7 met slanghaspel (vanaf bouwjaar 2009 of later). De hogedrukslang is 10 meter lang en geschikt voor temperaturen tot 60 ° C en een druk tot 180 bar.
Voor een snelle en eenvoudige reiniging: de 10 meter lange hogedrukslang kan eenvoudig worden bevestigd aan Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 4 tot K 7 met slanghaspels en Quick Connect-aansluitingen vanaf bouwjaar 2009 of later. De hogedrukslang is 10 meter lang en geschikt voor temperaturen tot 60 ° C en een druk tot 180 bar.
Kenmerken en voordelen
Vervangslang van 10 m
- Grote actieradius.
Quick Connect aansluiting
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Quick-connect systeem
- Voor gemakkelijk reinigen
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|245 x 264 x 65
Compatibele apparaten
Actuele producten
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7 Premium Power
Niet meer leverbare producten
