Met de PerfectConnect-kraanadapter voor zuig- en tuinslangen kunnen met het grootste gemak vacuümdichte koppelingen worden gemaakt tussen zuigslangen en de zuigzijde van pompen, en tussen tuinslangen en de drukzijde van pompen. De kraanadapter is de ideale oplossing voor pompen met G1-aansluitdraad (33,3 mm) en slangen met een diameter van 3/4” of 1". Ze kunnen direct worden gebruikt op tuinpompen, elektronische drukpompen en pompen voor huishoudelijke watervoorziening. Een wartelmoer en slangklem worden standaard meegeleverd. De PerfectConnect-afdichting van de BP-accessoires staat garant voor voor een uiterst betrouwbare afdichting en probleemloze werking van pompen.