Kraanadapter zuig & tuinslang 1" + 3/4"
Met de kraanadapter kunnen zuig- en tuinslangen worden aangesloten op de druk- of zuigzijde van pompen. De PerfectConnect-afdichting staat garant voor een betrouwbare afdichting.
Met de PerfectConnect-kraanadapter voor zuig- en tuinslangen kunnen met het grootste gemak vacuümdichte koppelingen worden gemaakt tussen zuigslangen en de zuigzijde van pompen, en tussen tuinslangen en de drukzijde van pompen. De kraanadapter is de ideale oplossing voor pompen met G1-aansluitdraad (33,3 mm) en slangen met een diameter van 3/4” of 1". Ze kunnen direct worden gebruikt op tuinpompen, elektronische drukpompen en pompen voor huishoudelijke watervoorziening. Een wartelmoer en slangklem worden standaard meegeleverd. De PerfectConnect-afdichting van de BP-accessoires staat garant voor voor een uiterst betrouwbare afdichting en probleemloze werking van pompen.
Kenmerken en voordelen
Aansluitstuk
- Voor vacuümdichte aansluiting van slangen op de pomp.
Roterende draad
- Voor het eenvoudig aansluiten van de pompaansluiting op de pomp, met name als de slang reeds gemonteerd is.
Voor 3/4 "en 1" slangen
- Voor bevestiging van de slang aan de pompaansluiting.
Inclusief slangklem
- Voor bevestiging van de slang aan de pompaansluiting.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G1
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|45 x 80 x 45
Uitvoering
- Accessoires in het Kärcher PerfectConnect-assortiment
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …
- Tuinirrigatie uit regentonnen, reservoirs of putten
- Huishoudelijke watervoorziening voor toiletten en wasmachines