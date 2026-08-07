De vacuümdichte 7 m zuigslang met zuigfilter en 3/4” diameter is bij uitstek geschikt voor de aanvoer van water uit alternatieve bronnen. Met PerfectConnect-afdichting voor een uiterst betrouwbare afdichting en een probleemloze werking van de pomp. De ingebouwde terugslagklep voorkomt terugstromen van het gepompte water, wat de aanzuigtijd verkort. De zuigset kan heel eenvoudig worden aangesloten op de zuigzijde van tuinpompen, elektronische drukpompen en pompen voor de huishoudelijke watervoorziening. De aansluitset kan eveneens worden gebruikt als verlenging van de zuigslang. Voor pompen met een G1 (33,3 mm) aansluitdraad.