Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2,0, bajonet 2,0
De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.
De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 is ideaal voor gebruik met Kärcher droogzuigers. De 2,5 meter lange slang heeft een kliksluiting aan de apparaatzijde en een clip 2.0 aansluiting aan de accessoirezijde. De Clip 2.0-aansluiting is compatibel met stofzuigers die in 2017 of later zijn gebouwd.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|2,5
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Uitvoering
|standaard
|Aansluiting aan de accessoirezijde¹⁾
|clip 2.0
|Aansluiting aan de apparaatzijde²⁾
|Bajonet 2.0
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|430 x 380 x 90
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2,0, bajonet 2,0
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