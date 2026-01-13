Multifunctioneel spuitpistool
Het eenvoudige multifunctionele spuitpistool heeft drie sproeipatronen: douche, punt- en kegelstraal. Met de vergrendelbare handgreep kunt u veel verschillende planten in de tuin zonder onderbreking bewateren.
Het multifunctionele spuitpistool is bijzonder geschikt voor het besproeien van planten met een verschillende waterbehoefte. Tenslotte beschikt het multifunctionele spuitpistool over 3 sproeipatronen: douche en punt- en kegelstraal. Zo kunt u niet alleen bloemen- en plantenperken eenvoudig water geven (douche en kegelstraal), maar ook terrassen en tuinmeubelen bevrijden van grof vuil (puntstraal). Hiermee is het multifunctionele spuitpistool uitstekend geschikt voor zowel sproeien als lichte reinigingstaken. Bovendien is het spuitpistool uitgerust met een vergrendelbare activeringshendel die zorgt voor gebruiksgemak en een permanente waterstroom. Het watervolume kan met één hand op de ergonomische handgreep aan de situatie worden aangepast. Sproeiers van Kärcher zijn bovendien compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen en kunnen dus eenvoudig worden aangesloten op uw tuinslang.
Kenmerken en voordelen
Ergonomische handgreep
- Regeling van waterdoorvoer met één hand.
Eenvoudig vergrendelen met één vinger
- Voor eenvoudig en permanent besproeien.
Drie continu instelbare sproeipatronen: douche, punt- en kegelstraal
- Ideaal voor bewateren (kegelstraal en douche) en reinigen (puntstraal).
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|215 x 57 x 113
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 3
- Vergrendeling op greep
- Watervolume kan ingesteld worden
- Zelfleeg-functie
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
- Sproeipatroon: Douche
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Bewatering van planten
- Bloembedden, paden met planten
- Lichte vervuiling
Accessoires
Reserveonderdelen Multifunctioneel spuitpistool
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.