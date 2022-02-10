Schoonmaken binnen het autobedrijf

Dat een autobedrijf er schoon uitziet is een voorwaarde als je ervoor wilt zorgen dat de omgeving representatief genoeg is om er met de klanten te kunnen praten en een uitnodigende sfeer biedt tijdens het kopen van een auto.

Schoonmaken binnen het autobedrijf

Als het schoon is dan vergroot dat het klantenvertrouwen en de -binding.

Een autobedrijf dat schoon is, draagt in belangrijke mate bij aan een positieve sfeer, wat van essentieel belang is voor een succesvol verkoopgesprek. De klant moet zich op zijn gemak voelen - en dan gaat het niet alleen om een representatief, professioneel merkimago en bekwame verkopers, maar ook om een goed verzorgde omgeving. Dit moet de klant inspireren en mag niet ontbreken in de 'totale (auto)koopervaring'. Hoogglans gepolijste vloeren reflecteren de hoge waarde van de auto's en een schone ontvangstbalie of tafels in gespreksruimtes nodigen uit tot een uitgebreid adviesgesprek. Als het schoon is dan schept dat vertrouwen, daar wordt iedereen blij van en verstevigt uiteindelijk ook de klantenbinding.

Schoonmaken van vloeren binnen het autobedrijf

Verzorgde vloeren leveren een belangrijke bijdrage aan de uitstraling van het autobedrijf en daarmee aan de algehele winkelervaring. Hoogglans gepolijste vloeren reflecteren de hoge waarde van de auto's. Daarom moeten ze wekelijks, soms zelfs dagelijks, worden schoongemaakt. Afhankelijk van de soort vloerafwerking zijn er verschillende schoonmaakmethodes.

In de showrooms treft men vaak hoogwaardige natuurstenen vloeren aan, die de aantrekkelijke presentatie van de auto's verder ondersteunen. Maar ook keramische tegels vinden vaak hun weg naar showrooms dankzij hun enorme keuze aan kleuren en patronen. In de kantoren wordt meestal tapijt gelegd. Voor de juiste reiniging en het onderhouden van de verschillende vloeren binnen het autobedrijf is het belangrijk om de juiste methodes te kiezen, zodat de uitstraling en de investering voor vele jaren gegarandeerd blijft.

 

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Porcellanato tegels schoonmaken

Reinigen en onderhouden van natuursteen

Reinigen en onderhouden van natuursteen

Keramische tegels schoonmaken

Keramische tegels schoonmaken

Schoonmaakwerkzaamheden binnen het autobedrijf

Ontvangstruimte schoonmaken
Voorbehandeling en reiniging van de auto
Wasinstallaties en wasplaatsen
Werkplaats schoonmaken
Kantoorschoonmaak
Schoonmaken van parkeerterreinen
Schoonmaken van sanitaire ruimtes
Schoonmaken van het magazijn

De juiste producten voor al je toepassingen

Hardnekkig vuil en smeeroliën kunnen zich overal verzamelen en zijn soms moeilijk te verwijderen. Eventuele verontreinigingen moeten grondig worden schoongemaakt om de werkveiligheid in de werkplaats hoog te houden.

Een opgeruimd en schoon magazijn draagt niet alleen bij aan de arbeidsveiligheid, maar ook aan een grotere efficiëntie en bescherming van de opgeslagen onderdelen.  

Bij een effectieve voertuigreiniging worden zowel de kleine vuilresten alsook de hardnekkige vervuilingen netjes verwijderd. Daarvoor heb je het juiste reinigingsmiddel en de juiste apparaten nodig. Elk voertuig moet op zijn manier schoongemaakt worden. Bij het reinigen, verzorgen en onderhouden van het voertuig moet rekening worden gehouden met vorm- en materiaalverschillen en de mate van vervuiling.

De eerste en blijvende indruk op je klanten is de ontvangstruimte. Hier kan je direct punten scoren als de ruimte netjes schoongehouden is. Helaas kan je niet alleen punten scoren met het schoonhouden van wat voor klanten zichtbaar is. Ook een hygiënische werkomgeving in de backoffice zorgt voor een prettige en goede werksfeer. Want een echt schone en hygiënische werkomgeving speelt een belangrijke rol bij je medewerkers. Het regelmatig schoonmaken van bijvoorbeeld de administratieve ruimtes, verhoogt het algehele welzijnsgevoel op de werkplek. Een krachtige reiniger en stofzuiger maken de schoonmaakwerkzaamheden een stuk gemakkelijker.

Vooral een vuilvrije buitenruimte draagt bij aan een schoon totaalbeeld. Door veelvuldig gebruik en de voortdurende weersomstandigheden hopen zich hier snel verschillende soorten vuil op. Met onze krachtige reinigingsapparaten kan je ze het hele jaar door de baas zijn.

De snel vervuilende oppervlakken in de sanitaire ruimtes moeten grondig worden gereinigd. Hierdoor wordt het risico op uitglijden voorkomen, wordt hardnekkige vervuiling verwijderd en is de hygiëne gewaarborgd. Speciale reinigingsapparaten kunnen aan deze eisen voldoen.

Voor een chique presentatie van de verkoopvoorraad auto's dient ook de showroom tot hoogglans te worden gepolijst. De showroom moet immers net zo'n schone indruk achterlaten als de auto's die er worden gepresenteerd. Het gebruik van professionele machines maakt een brandschone showroom mogelijk.

Bij het reinigen van voertuigen op wasplaatsen is een perfect eindresultaat belangrijk. Klanten eisen kwalitatief hoogstaand schoonmaakwerk dat aan hun persoonlijke eisen voldoet. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, is krachtige professionele reinigingsapparatuur een must.

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