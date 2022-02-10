Schoonmaken binnen het autobedrijf

Schoonmaken van vloeren binnen het autobedrijf

Verzorgde vloeren leveren een belangrijke bijdrage aan de uitstraling van het autobedrijf en daarmee aan de algehele winkelervaring. Hoogglans gepolijste vloeren reflecteren de hoge waarde van de auto's. Daarom moeten ze wekelijks, soms zelfs dagelijks, worden schoongemaakt. Afhankelijk van de soort vloerafwerking zijn er verschillende schoonmaakmethodes.

In de showrooms treft men vaak hoogwaardige natuurstenen vloeren aan, die de aantrekkelijke presentatie van de auto's verder ondersteunen. Maar ook keramische tegels vinden vaak hun weg naar showrooms dankzij hun enorme keuze aan kleuren en patronen. In de kantoren wordt meestal tapijt gelegd. Voor de juiste reiniging en het onderhouden van de verschillende vloeren binnen het autobedrijf is het belangrijk om de juiste methodes te kiezen, zodat de uitstraling en de investering voor vele jaren gegarandeerd blijft.