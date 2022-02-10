Schoonmaken binnen het autobedrijf
Dat een autobedrijf er schoon uitziet is een voorwaarde als je ervoor wilt zorgen dat de omgeving representatief genoeg is om er met de klanten te kunnen praten en een uitnodigende sfeer biedt tijdens het kopen van een auto.
Als het schoon is dan vergroot dat het klantenvertrouwen en de -binding.
Een autobedrijf dat schoon is, draagt in belangrijke mate bij aan een positieve sfeer, wat van essentieel belang is voor een succesvol verkoopgesprek. De klant moet zich op zijn gemak voelen - en dan gaat het niet alleen om een representatief, professioneel merkimago en bekwame verkopers, maar ook om een goed verzorgde omgeving. Dit moet de klant inspireren en mag niet ontbreken in de 'totale (auto)koopervaring'. Hoogglans gepolijste vloeren reflecteren de hoge waarde van de auto's en een schone ontvangstbalie of tafels in gespreksruimtes nodigen uit tot een uitgebreid adviesgesprek. Als het schoon is dan schept dat vertrouwen, daar wordt iedereen blij van en verstevigt uiteindelijk ook de klantenbinding.
Schoonmaken van vloeren binnen het autobedrijf
Verzorgde vloeren leveren een belangrijke bijdrage aan de uitstraling van het autobedrijf en daarmee aan de algehele winkelervaring. Hoogglans gepolijste vloeren reflecteren de hoge waarde van de auto's. Daarom moeten ze wekelijks, soms zelfs dagelijks, worden schoongemaakt. Afhankelijk van de soort vloerafwerking zijn er verschillende schoonmaakmethodes.
In de showrooms treft men vaak hoogwaardige natuurstenen vloeren aan, die de aantrekkelijke presentatie van de auto's verder ondersteunen. Maar ook keramische tegels vinden vaak hun weg naar showrooms dankzij hun enorme keuze aan kleuren en patronen. In de kantoren wordt meestal tapijt gelegd. Voor de juiste reiniging en het onderhouden van de verschillende vloeren binnen het autobedrijf is het belangrijk om de juiste methodes te kiezen, zodat de uitstraling en de investering voor vele jaren gegarandeerd blijft.