Het is voor de beheerders een hele uitdaging

Bij de benzinestations koop je allang niet meer alleen maar brandstof. Het zijn gemakswinkels geworden, als redder in nood, bijvoorbeeld bij gebrek aan boter of melk.

Om ervoor te zorgen dat klanten zich prettig voelen, worden exploitanten op veel fronten uitgedaagd als het om schoonmaken gaat: buitenterrein, shopruimte, horeca, sanitair, washal - het is belangrijk om overal voor netheid te zorgen en de relevante veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. De werkzaamheden bij het schoonmaken van tankstations zijn dan ook zeer veelomvattend. Als je het machinepark echter op een goede manier uitrust en investeert in de juiste schoonmaaktechnieken, dan kun je alles effectief en grondig schoon krijgen - een investering die veel tijd bespaart en zich dus snel terugbetaalt. Een grondige basisreiniging is nog steeds en met grote regelmaat nodig. Als je de installaties door de tijd heen goed schoon houdt, heb je uiteindelijk beduidend minder werk.