Khớp nối ống nước van 1 chiều

Khớp nối ống nước van 1 chiều, tương thích với hầu hết các loại ống nước dùng trong gia đình.

Tính năng và ưu điểm
Van khóa nước 1 chiều
  • Cho các phụ kiện gắn với ống nước mà không bị văng tung tóe
Chốt kẹp bằng nhựa mềm
  • Dễ sử dụng
Hệ thống nhấn mở
Thông số kỹ thuật

Đường kính 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Màu sắc Vàng
Trọng lượng (Kg) 0,038
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,053
Kích thước (D x R x C) (mm) 70 x 42 x 42
Khu vực ứng dụng
  • Tưới vườn
  • Dành cho khu vườn có diện tích lớn
  • Để tưới cây trong chậu
  • Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
  • Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác