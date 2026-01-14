Khớp nối ống nước van 1 chiều
Khớp nối ống nước van 1 chiều, tương thích với hầu hết các loại ống nước dùng trong gia đình.
Tính năng và ưu điểm
Van khóa nước 1 chiều
- Cho các phụ kiện gắn với ống nước mà không bị văng tung tóe
Chốt kẹp bằng nhựa mềm
- Dễ sử dụng
Hệ thống nhấn mở
Thông số kỹ thuật
|Đường kính
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng (Kg)
|0,038
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,053
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|70 x 42 x 42
Các máy tương thích
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác