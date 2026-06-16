Doté d'une unité de base robuste avec un revêtement de nickel résistant, le générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 1 innovant est également adapté à l'utilisation de détergents agressifs dans le cadre du nettoyage à haute pression. Adapté aux nettoyeurs haute pression Kärcher avec un débit entre 400 et 600 l/h, le générateur de mousse permet de passer directement au jet haute pression et dispose par ailleurs d'un réservoir ergonomique et stable de 2 litres pour les détergents, muni d'une possibilité de préhension supplémentaire au niveau du col et d'un grand orifice de remplissage. De plus, l'angle de pulvérisation du générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 1 se règle de manière flexible et le dosage précis du détergent s'effectue grâce à 3 niveaux différents, exactement en fonction des besoins. En outre, un obturateur intégré prévient efficacement tout déréglage accidentel du dosage de détergent.