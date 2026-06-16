Uitgerust met een robuuste basis met een duurzame nikkelcoating, is de innovatieve DUO Advanced 1 schuimlans ook geschikt voor hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een doorstroming van 400 tot 600 l/h, laat de lans de gebruiker toe om direct over te schakelen naar de hogedrukstraal. Bovendien heeft de lans een twee-liter, ergonomische en stevige container voor het reinigingsmiddel met een extra handgreep op de hals en een royaal formaat vulopening. De sproehoek van de DUO Advanced 1 schuimlans kan flexibel worden aangepast en de nauwkeurige dosering van het reinigingsmiddel gebeurt in drie fasen, precies zoals vereist. Een geïntegreerde sluiter voorkomt effectief onbedoelde aanpassingen van de dosering van het reinigingsmiddel.