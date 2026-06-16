Schuimlans met beker DUO Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u
DUO Advanced 1 schuimlans met twee-liter reinigingsmiddelcontainer en directe omschakeling naar hogedrukreiniging. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een debiet van 400 tot 600 l/h.
Uitgerust met een robuuste basis met een duurzame nikkelcoating, is de innovatieve DUO Advanced 1 schuimlans ook geschikt voor hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een doorstroming van 400 tot 600 l/h, laat de lans de gebruiker toe om direct over te schakelen naar de hogedrukstraal. Bovendien heeft de lans een twee-liter, ergonomische en stevige container voor het reinigingsmiddel met een extra handgreep op de hals en een royaal formaat vulopening. De sproehoek van de DUO Advanced 1 schuimlans kan flexibel worden aangepast en de nauwkeurige dosering van het reinigingsmiddel gebeurt in drie fasen, precies zoals vereist. Een geïntegreerde sluiter voorkomt effectief onbedoelde aanpassingen van de dosering van het reinigingsmiddel.
Kenmerken en voordelen
Mogelijkheid om direct te schakelen tussen reinigingsmiddelen en hogedrukreinigingTijdsbesparing doordat er geen spriellans of accessoires verwisseld hoeven te worden
Ergonomische container van twee liter voor reinigingsmiddelMaakt lange reinigingstaken moeiteloos mogelijk
Dosering van het reinigingsmiddel met geïntegreerd schuifmechanismeVergemakkelijkt nauwkeurige, drie-staps dosering voor reinigingsmiddel Voor optimale schuimkwaliteit Voorkomt mogelijke overdosering van reinigingsmiddel
Basislichaam met duurzame nikkelcoating
- Zeer robuuste uitvoering die lang meegaat.
- Vergemakkelijkt het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen indien nodig
Flexibele instelling voor spuithoek
- Zeer precieze schuimstraal
- Stelt veilig werken over grotere afstanden mogelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|400 - 600
|Sproeiergrootte (mm)
|38
|Max. druk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhoud (l)
|2
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,5
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Toepassingen
- Voertuig- en machinereiniging in de automobielsector, de industrie en de landbouw.
- Bouw (reiniging van machines, stellingen, gereedschap)
Toebehoren
Onderdelen Schuimlans met beker DUO Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u
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