eco!Booster TR 050
eco!Booster avec 50 % de rendement surfacique en plus que la Powerbuse de Kärcher ; idéal pour les matériaux sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 050).
Comparativement à la Powerbuse de Kärcher, l’eco!Booster offre 50 pour cent de rendement surfacique en plus et convient idéalement pour le nettoyage des matériaux sensibles comme les façades crépies ou les murs en bois. L’efficacité, optimisée grâce à une largeur de jet plus grande, permet de réduire la consommation d’énergie et d’eau. Adapté aux nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (jusqu’à 85 °C) de Kärcher, il est compatible avec l’interface EASY!Lock et correspond à une taille de buse 050. Grâce au concept de buse révolutionnaire, le jet d’eau est dirigé au moyen de l’air aspiré. Un résultat de nettoyage optimal est obtenu en un rien de temps, ce qui est déterminant en particulier dans des secteurs tels que la construction ou le nettoyage de véhicules.
Caractéristiques et avantages
50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat
- Nettoyage en profondeur, rapide et plus durable.
50 % d'efficacité hydraulique en plus¹⁾
- Permet des économies d'eau.
50 % d'efficacité énergétique en plus¹⁾
- Permet des économies d'énergie.
Utilisation très polyvalente
- Particulièrement adapté aux surfaces délicates comme les surfaces peintes ou le bois.
Spécifications
Données techniques
|Pression (bar)
|max. 300
|Température (°C)
|max. 85
|Taille de buse ( )
|50
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
¹⁾ Nettoyage de 50 % de surface en plus avec la même quantité d'énergie et d'eau par rapport au jet plat standard Kärcher.
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de façades
- Applications dans des municipalités telles que le nettoyage des façades et des clôtures.
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
Piéces détachées eco!Booster TR 050
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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