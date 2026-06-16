Comparativement à la Powerbuse de Kärcher, l’eco!Booster offre 50 pour cent de rendement surfacique en plus et convient idéalement pour le nettoyage des matériaux sensibles comme les façades crépies ou les murs en bois. L’efficacité, optimisée grâce à une largeur de jet plus grande, permet de réduire la consommation d’énergie et d’eau. Adapté aux nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (jusqu’à 85 °C) de Kärcher, il est compatible avec l’interface EASY!Lock et correspond à une taille de buse 050. Grâce au concept de buse révolutionnaire, le jet d’eau est dirigé au moyen de l’air aspiré. Un résultat de nettoyage optimal est obtenu en un rien de temps, ce qui est déterminant en particulier dans des secteurs tels que la construction ou le nettoyage de véhicules.