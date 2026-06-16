In vergelijking met de Kärcher power sproeier biedt de eco!Booster een 50 procent hogere oppervlakteprestatie en is hij ideaal voor het reinigen van gevoelige oppervlakken zoals gepleisterde gevels of houten wanden. De efficiëntie wordt bereikt door de grotere straalbreedte en leidt tot een lager energie- en waterverbruik. Hij is geschikt voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (tot 85 °C) van Kärcher, is compatibel met de EASY!Lock-interface en heeft een mondstukmaat van 050. Het revolutionaire mondstukconcept zuigt lucht aan om de waterstraal te geleiden. Dit zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten in minder tijd, wat vooral belangrijk is in sectoren zoals de bouw of het reinigen van voertuigen.