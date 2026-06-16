Associé à notre nettoyant moussant VehiclePro RM 838, le tout nouveau générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 1 réduit de près de 50 % votre consommation de détergent. Conçu pour les nettoyeurs haute pression sans fonction Servo-Control et avec une puissance horaire de 350 à 600 litres, ce générateur de mousse parvient à convaincre grâce à l'excellente qualité de sa mousse, son utilisation simple et ses matériaux de qualité, par exemple le châssis en laiton assurant une durée de vie accrue. Le dosage précis se fait à 3 niveaux, via un cache intégré, qui évite également toute modification involontaire des réglages. Le réservoir à détergent stable, ergonomique et de conception particulièrement solide dispose d'une large ouverture de remplissage, d'un filetage à filets multiples permettant un remplacement rapide et d'une possibilité de prise supplémentaire au niveau du col.