Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
Pour nettoyeurs haute pression d'une puissance de 350 à 600 l/h : nouveau générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 1 robuste et de haute qualité, avec une qualité de mousse exceptionnelle pour une consommation de détergent divisée par deux.
Associé à notre nettoyant moussant VehiclePro RM 838, le tout nouveau générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 1 réduit de près de 50 % votre consommation de détergent. Conçu pour les nettoyeurs haute pression sans fonction Servo-Control et avec une puissance horaire de 350 à 600 litres, ce générateur de mousse parvient à convaincre grâce à l'excellente qualité de sa mousse, son utilisation simple et ses matériaux de qualité, par exemple le châssis en laiton assurant une durée de vie accrue. Le dosage précis se fait à 3 niveaux, via un cache intégré, qui évite également toute modification involontaire des réglages. Le réservoir à détergent stable, ergonomique et de conception particulièrement solide dispose d'une large ouverture de remplissage, d'un filetage à filets multiples permettant un remplacement rapide et d'une possibilité de prise supplémentaire au niveau du col.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|350 - 600
|Taille de buse ( )
|38
|Pression max. (bar)
|300
|Dosage (%)
|1 - 2 - 4
|Capacité du réservoir (l)
|1
|Température (°C)
|max. 60
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0,8
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Piéces détachées Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
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