Schuimlans Basis 1, 350 l/u - 600 l/u
Voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 350–600 l/u: robuuste en zeer hoogwaardige schuimlans met tank voor schuim van uitstekende kwaliteit met de helft van het reinigingsmiddel.
In combinatie met onze VehiclePro schuimreiniger RM 838 gaat het reinigingsmiddelverbruik met de schuimlans met tank (Basic 1) met circa 50% omlaag. Ontwikkeld voor hogedrukreinigers zonder Servo Control-functie. De schuimlans heeft een wateropbrengst van 350 tot 600 liter per uur met een zeer goede schuimkwaliteit, heeft een eenvoudige bediening en is vervaardigd met hoogwaardige materialen, zoals bijvoorbeeld messing onderdelen voor een lange levensduur. Het schuim wordt nauwkeurig in 3 stappen gedoseerd via een geïntegreerd kapje wat ook voorkomt dat instellingen per ongeluk gewijzigd worden. Stabiele, ergonomische en dankzij de vorm bijzonder stevig staande reinigingsmiddeltank met grote vulopening, meergangen-schroefdraad voor snel wisselen en een extra greep op de hals.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|350 - 600
|Sproeiergrootte ( )
|38
|Max. druk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhoud (l)
|1
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8
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