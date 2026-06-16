Jeu de lingettes jetables EasyFix
Jeu de 15 lingettes jetables pour buse pour sol EasyFix, pour un nettoyage rapide et hygiénique des surfaces dures. Fixation simple grâce aux bandes velcro de couleur jaune.
Ce jeu de lingettes jetables pour buse pour sol EasyFix contient 15 lingettes innovantes en matériau très absorbant haute qualité. Pour des travaux rapides, vous avez toujours une lingette propre à portée de main – pour un nettoyage encore plus simple et hygiénique de toutes les surfaces dures. Pour un nettoyage sans effort, même dans les coins et sur les bords. Le système velcro permet de fixer rapidement et simplement la lingette à la buse pour sol EasyFix pour nettoyeur vapeur : il suffit d'appuyer sur la buse pour sol EasyFix avec les bandes velcro jaunes du côté lingette et le tour est joué. Après le nettoyage, mettre simplement la lingette au rebut avec les ordures ménagères – le nettoyage fastidieux et chronophage des serpillières sales est ainsi évité.
Caractéristiques et avantages
Toujours une lingette propre à portée de main
- Pour un résultat de nettoyage éclatant.
L'hygiène en toute simplicité, sans aucun lavage
- La lingette jetable évite le lavage fastidieux et chronophage des serpillières sales.
Fixation facile par velcros
- Fixation facile et rapide de la lingette grâce aux bandes velcro jaunes.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
La lingette jetable épouse la buse pour sol sur tous les côtés
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Matériau haute qualité hyper-absorbant
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|340 x 118 x 3
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Carrelages