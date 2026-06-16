SC set wegwerpdoeken EasyFix

De doekenset EasyFix voor het vloermondstuk EasyFix bestaat uit 15 innovatieve wegwerpdoeken van hoogwaardig materiaal met groot absorptievermogen. Altijd een frisse doek bij de hand om alles snel schoon te vegen - voor nog eenvoudiger en hygiënischer reinigen op alle harde oppervlakken. Zelfs hoeken en plinten worden moeiteloos schoon. Met het klittenbandsysteem zet u de wegwerpdoek snel en gemakkelijk vast op het vloermondstuk EasyFix voor de stoomreiniger. U hoeft het vloermondstuk EasyFix alleen maar op de gele klittenband te drukken en de doek zit vast. Na het schoonmaken gooit u de doek gewoon weg met het huisvuil. U hoeft dus geen tijd meer te verliezen aan het wassen van vuile doeken.