Jeu de serpillère en microfibres pour le suceur de sol EasyFix

Le jeu de serpillères en microfibres EasyFix inclut 2 serpillères absorbantes et résistantes en microfibres de qualité pour le suceur de sol EasyFix. Pour des résultats de nettoyage sur sols durs à la fois excellents et hygiéniques. Même les coins et les rebords sont propres, sans difficulté. Le système de velcros permet de fixer rapidement et en toute simplicité la serpillère en microfibres au suceur de sol du nettoyeur vapeur : il suffit d’appuyer la serpillère sur le suceur de sol EasyFix et c’est fait ! Une fois le nettoyage terminé, la serpillère en microfibres peut être retirée du suceur de sol EasyFix sans toucher la saleté : il suffit pour cela de tirer sur le pied fixé à la serpillère et d’enlever le suceur de sol en le dirigeant vers le haut.