Microvezel Vloerdoeken EasyFix
Wisselen van doek zonder enig contact met het vuil: de hoogwaardige EasyFix microvezel vloerdoek. Met klittenbandsysteem om de vloerdoeken snel en gemakkelijk aan het EasyFix vloermondstuk van de stoomreiniger te bevestigen en weer te verwijderen.
De EasyFix microvezel vloerdoekenset bestaat uit twee slijtvaste vloerdoeken met groot absorptievermogen voor het vloermondstuk EasyFix die zijn gemaakt van hoogwaardige microvezel. Voor perfect en hygiënisch schone harde vloeren, zelfs hoeken en randen worden moeiteloos schoon. Met het klittenbandsysteem kan de microvezel vloerdoek snel en gemakkelijk worden bevestigd aan het vloermondstuk van de stoomreiniger: u hoeft alleen maar de vloerreinigingsdoek op het vloermondstuk EasyFix te drukken. En na het reinigen haalt u de microvezel vloerdoek los van het vloermondstuk EasyFix zonder in contact te komen met het vuil. U zet gewoon uw voet op de lus aan de doek en trekt het vloermondstuk omhoog.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit microvezel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Handige klittenbandbevestiging
- Vloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoek
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|345 x 112 x 18
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Toepassingen
- Harde vloeren
- Wandtegels