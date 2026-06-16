Kit universel de serpillières EasyFix
Les lingettes de sol universelles en fibres ultra fines haut de gamme sont idéales pour éliminer les salissures tenaces au nettoyeur vapeur. Changement de lingette sans contact avec la saleté grâce à un système de bandes autoagrippantes.
Le jeu de lingettes de sol EasyFix inclut 2 lingettes de sol très absorbantes et résistantes en fibres ultra fines haut de gamme destinées au suceur pour sol EasyFix. Le tissu textile à texture bouclée spéciale assure un ramassage particulièrement efficace des saletés. La grande perméabilité à la vapeur permet d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques : même les coins et les bords sont nettoyés en un clin d'œil. Grâce au système de bandes autoagrippantes, les lingettes de sol se fixent facilement et rapidement au suceur pour sol du nettoyeur vapeur : il suffit de les presser contre le suceur pour sol EasyFix et voilà ! Pendant le travail, la lingette reste bien en position et ne risque pas de glisser. Une fois le nettoyage terminé, la lingette utilisée peut être retirée du suceur pour sol EasyFix sans contact avec la saleté : à cet effet, il suffit de poser le pied sur le rabat fixé à la lingette et de tirer le suceur pour sol vers le haut.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualitéLa texture bouclée spéciale de la lingette assure un ramassage particulièrement efficace des saletés et des résultats de nettoyage irréprochables sur toutes les surfaces dures vitrifiées. Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Fixation facile par velcrosUne simple pression suffit à fixer la serpillère au suceur. La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languetteChangement de lingette sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer le suceur vers le haut. La zone d'utilisation (par ex. séparation entre cuisine et salle de bains) peut être notée dans une case sur le rabat.
La serpillère recouvre parfaitement le suceur de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|345 x 115 x 10
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
- Sols durs
- Carrelages