Universele vloerdoekset EasyFix
Universele vloerreinigingsdoeken van hoogwaardige fijne vezels voor hardnekkig vuil. Dankzij het klittenbandsysteem is er geen contact met vuil bij het vervangen van de doek.
De EasyFix vloerdoekenset bevat twee zeer absorberende, slijtvaste vloerdoeken gemaakt van hoogwaardige fijne vezels voor de EasyFix vloerzuigmond. Het textiel met een speciale lussenstructuur zorgt voor een bijzonder goede vuilopname. De hoge stoomdoorlatendheid maakt uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten mogelijk – zelfs hoeken en randen zijn in een mum van tijd schoon. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen de vloerreinigingsdoeken eenvoudig en snel aan de vloerzuigmond van de stoomreiniger worden bevestigd: druk ze gewoon op de EasyFix vloerzuigmond en klaar. Tijdens het werk blijft de doek stevig op zijn plaats zitten en kan hij niet wegglijden. Na het schoonmaken kan de gebruikte doek zonder contact met vuil van de EasyFix vloerzuigmond worden verwijderd: stap gewoon op de voetlip van de doek en trek de vloerzuigmond omhoog en weg.
Kenmerken en voordelen
Premium microvezelDe speciale lusstructuur van de doek zorgt voor een bijzonder goede vuilopname en grondige reinigingsresultaten op alle verzegelde harde oppervlakken. Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Handige klittenbandbevestigingVloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken. De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoekDoek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog. Toepassingsgebied (bijvoorbeeld scheiding keuken en badkamer) kan in een veld op de voetklep worden genoteerd.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|345 x 115 x 10
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
- Harde vloeren
- Wandtegels