De EasyFix vloerdoekenset bevat twee zeer absorberende, slijtvaste vloerdoeken gemaakt van hoogwaardige fijne vezels voor de EasyFix vloerzuigmond. Het textiel met een speciale lussenstructuur zorgt voor een bijzonder goede vuilopname. De hoge stoomdoorlatendheid maakt uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten mogelijk – zelfs hoeken en randen zijn in een mum van tijd schoon. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen de vloerreinigingsdoeken eenvoudig en snel aan de vloerzuigmond van de stoomreiniger worden bevestigd: druk ze gewoon op de EasyFix vloerzuigmond en klaar. Tijdens het werk blijft de doek stevig op zijn plaats zitten en kan hij niet wegglijden. Na het schoonmaken kan de gebruikte doek zonder contact met vuil van de EasyFix vloerzuigmond worden verwijderd: stap gewoon op de voetlip van de doek en trek de vloerzuigmond omhoog en weg.