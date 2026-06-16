Manche en aluminium 140 cm / 23 mm de diamètre
À utiliser avec tous les supports pour balais à plat et raclettes en plastique de Kärcher : manche en aluminium de 140 cm de long et de 23 mm de diamètre.
Avec un diamètre de 23 millimètres, ce manche ergonomique en aluminium de 140 centimètres de long tient parfaitement dans la main, ce qui permet de l'utiliser pendant de longues périodes. L'aluminium inoxydable garantit en outre une longue durée de vie. Convient à une utilisation avec tous les supports pour balais à plat et raclettes en plastique de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Aluminium / PP
|Type de manche
|Rigide
|Longueur de manche (mm)
|1400
|Diamètre de manche (mm)
|23
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Longueur (mm)
|1400
Vidéos
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