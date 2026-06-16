Avec un diamètre de 23 millimètres, ce manche ergonomique en aluminium de 140 centimètres de long tient parfaitement dans la main, ce qui permet de l'utiliser pendant de longues périodes. L'aluminium inoxydable garantit en outre une longue durée de vie. Convient à une utilisation avec tous les supports pour balais à plat et raclettes en plastique de Kärcher.