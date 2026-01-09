Aansluitset 150 cm

Aansluitset inclusief 1,5m Kevlar -slang 5/8", 2 universele slangkoppelingen en kraanaansluiting G3/4 met G1/2 reduceerstuk. Voor het aansluiten van slanghaspels aan de kraan.

Aansluitset voor de aansluiting van slangwagens en slanghaspels aan de waterkraan. De set omvat een 3/4" kraanaansluiting met 1/2" reduceerstuk, 2 universele slangkoppelingen en een slang van 1.5 m in Kevlar® (5/8"). De Kärcher tuinslangen zijn uiterst flexibel, duurzaam en knikbestendig. De voordelen zijn overduidelijk: uiterst duurzaam en eenvoudig in gebruik. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand. Kevlar® is een gedeponeerd handelsmerk van E.I. du Pont de Nemours and Company.

Kenmerken en voordelen
Slang van 1.5 m 5/8" in PrimoFlex®
2 x universele slangkoppeling 2.645-191.0
  • Geschikt voor alle tuinslangen
Voor de aansluiting van de slangwagen en de drager naar de waterkraan
Specificaties

Technische gegevens

Diameter 5/8″
Slanglengte (m) 1,5
Aansluitdraad G3/4
Kleur Geel
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 210 x 210 x 58

Bij aanlsuiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.

Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Voor het besproeien van grote tuinen
  • Voor de besproeiing van planten in potten
  • Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
