Aansluitset 150 cm
Aansluitset inclusief 1,5m Kevlar -slang 5/8", 2 universele slangkoppelingen en kraanaansluiting G3/4 met G1/2 reduceerstuk. Voor het aansluiten van slanghaspels aan de kraan.
Aansluitset voor de aansluiting van slangwagens en slanghaspels aan de waterkraan. De set omvat een 3/4" kraanaansluiting met 1/2" reduceerstuk, 2 universele slangkoppelingen en een slang van 1.5 m in Kevlar® (5/8"). De Kärcher tuinslangen zijn uiterst flexibel, duurzaam en knikbestendig. De voordelen zijn overduidelijk: uiterst duurzaam en eenvoudig in gebruik. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand. Kevlar® is een gedeponeerd handelsmerk van E.I. du Pont de Nemours and Company.
Kenmerken en voordelen
Slang van 1.5 m 5/8" in PrimoFlex®
2 x universele slangkoppeling 2.645-191.0
- Geschikt voor alle tuinslangen
Voor de aansluiting van de slangwagen en de drager naar de waterkraan
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|5/8″
|Slanglengte (m)
|1,5
|Aansluitdraad
|G3/4
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|210 x 210 x 58
Bij aanlsuiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor het besproeien van grote tuinen
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
- Tuingereedschap en -uitrusting