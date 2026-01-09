Aansluitset voor de aansluiting van slangwagens en slanghaspels aan de waterkraan. De set omvat een 3/4" kraanaansluiting met 1/2" reduceerstuk, 2 universele slangkoppelingen en een slang van 1.5 m in Kevlar® (5/8"). De Kärcher tuinslangen zijn uiterst flexibel, duurzaam en knikbestendig. De voordelen zijn overduidelijk: uiterst duurzaam en eenvoudig in gebruik. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand. Kevlar® is een gedeponeerd handelsmerk van E.I. du Pont de Nemours and Company.