Ervaar moeiteloze vloerreiniging met de intelligente RVF 7 Comfort. De innovatieve robotstofzuiger en -dweil reinigt niet alleen harde vloeren, maar ook laagpolige tapijten – en doet dat volledig autonoom. Dankzij intelligente LiDAR-navigatie, camera en AI-technologie herkent hij obstakels en navigeert hij foutloos door alle kamers. Met een zuigkracht tot wel 10.000 pascal verwijdert hij moeiteloos vuil tijdens de droogreiniging, terwijl de bewezen Kärcher-rollertechnologie zorgt voor uitstekende natreiniging. Het multifunctionele station van de RVF 7 Comfort maakt nog grotere autonomie mogelijk. Zodra het schone water op is of de containers voor vuil water en droog vuil vol zijn, keert de RVF 7 Comfort automatisch terug naar het station. Daar wordt schoon water bijgevuld en worden vuil water en droog vuil afgevoerd – dit alles zonder enige tussenkomst. Bedien de RVF 7 Comfort eenvoudig via de app en geniet van meer vrije tijd terwijl hij je huis stralend schoon houdt.