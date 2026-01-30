RVF 7 Comfort
Autonoom stofzuigen en dweilen: De RVF 7 Comfort met camera en AI reinigt harde vloeren en laagpolige tapijten, terwijl het multifunctionele station voor nog meer autonomie zorgt.
Ervaar moeiteloze vloerreiniging met de intelligente RVF 7 Comfort. De innovatieve robotstofzuiger en -dweil reinigt niet alleen harde vloeren, maar ook laagpolige tapijten – en doet dat volledig autonoom. Dankzij intelligente LiDAR-navigatie, camera en AI-technologie herkent hij obstakels en navigeert hij foutloos door alle kamers. Met een zuigkracht tot wel 10.000 pascal verwijdert hij moeiteloos vuil tijdens de droogreiniging, terwijl de bewezen Kärcher-rollertechnologie zorgt voor uitstekende natreiniging. Het multifunctionele station van de RVF 7 Comfort maakt nog grotere autonomie mogelijk. Zodra het schone water op is of de containers voor vuil water en droog vuil vol zijn, keert de RVF 7 Comfort automatisch terug naar het station. Daar wordt schoon water bijgevuld en worden vuil water en droog vuil afgevoerd – dit alles zonder enige tussenkomst. Bedien de RVF 7 Comfort eenvoudig via de app en geniet van meer vrije tijd terwijl hij je huis stralend schoon houdt.
Kenmerken en voordelen
Beproefde rollertechnologieDe roterende roller wordt continu bevochtigd met schoon water en na elke rotatie grondig schoongeveegd. Dit garandeert een hygiënische en effectieve natte reiniging van harde vloeren.
Intelligente vuildetectieDe RVF 7 Comfort herkent de mate van vervuiling en past automatisch de reinigingsparameters aan voor een efficiënte reiniging.
Live-camera met toegang op afstandVia de app heeft u op elk moment toegang tot de live-camera om uw huis te monitoren terwijl u onderweg bent.
Precieze navigatie met LiDAR en kunstmatige intelligentie
- Maakt een snelle en nauwkeurige detectie van ruimtes mogelijk, zelfs in het donker. Dit betekent dat de robotstofzuiger altijd georiënteerd blijft en betrouwbaar reinigt.
- De extra enkele lasersensor en de intelligente camera herkennen kleine of platte objecten, zoals schoenen, sokken of kabels, die onzichtbaar zijn voor de LiDAR.
- Als het laser-camerasysteem obstakels detecteert, worden deze overgebracht naar de opslaanbare kaarten.
Optilbare dweilroller en hoofdborstel met anti-haarklit-technologie
- Als de RVF 7 Comfort nat vuil of vloeistof op de vloer detecteert, wordt de hoofdborstel voor droogreiniging automatisch opgetild.
- Als de RVF 7 Comfort tijdens het nat reinigen een tapijt detecteert, wordt de dweilroller automatisch opgetild om het tapijt tegen vocht te beschermen (individueel instelbaar in de app).
- De hoofdborstel is uitgerust met een speciaal element tegen het verstrikt raken van haren, zodat lang haar veel minder snel om de borstel draait en daardoor veel gemakkelijker kan worden verwijderd.
Twee-tanksysteem met geïntegreerde sensor
- De microvezelrollers worden continu bevochtigd met water uit de schoonwatertank, terwijl vuil water wordt opgevangen in een aparte tank. Voor schone vloeren – elke keer dat u dweilt.
Multifunctioneel station
- Het multifunctionele station leegt en vult de watertanks en leegt de container voor droog vuil automatisch. De robot vervolgt daarna zelfstandig de reiniging.
- Na elke reinigingsbeurt wordt de dweilroller automatisch gereinigd met warm water en daarna gedroogd met warme lucht.
Modus wijzigen met één druk op de knop
- Snel en eenvoudig wisselen van reinigingsmodus met één druk op de knop direct op de machine of op het multifunctionele station; de bediening is intuïtief, handig en mogelijk zonder app.
Machinewasbare roller
- De dweilroller is machinewasbaar tot 60 °C. Dit betekent dat zelfs hardnekkig vuil dat zich na verloop van tijd in de microvezelroller heeft opgehoopt, effectief kan worden verwijderd.
- Een andere optie voor het reinigen van de microvezelroller, naast het reinigen in het multifunctionele station.
Handige app-bediening
- Gepersonaliseerde instelling van reinigingsparameters: kaarten maken voor verschillende verdiepingen, no-go-zones instellen, kamers benoemen, reinigingstijden instellen en nog veel meer.
- Zuigkracht, waterverbruik en andere reinigingsinstellingen kunnen individueel voor elke kamer worden ingesteld.
- De voortgang van de reiniging kan continu worden bekeken en gedetailleerde reinigingsrapporten kunnen worden opgevraagd.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Oplaadtijd batterij (min)
|230
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Batterij spanning (V)
|14,4
|Autonomie van de batterij (Ah)
|5,2
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 67
|Zuigvermogen (Pa)
|max. 13000
|Schoonwatertank (ml)
|300
|Vuilwatertank (ml)
|130
|Afvalcontainer (ml)
|250
|Looptijd batterij per oplaadbeurt (min)
|150 (stofzuigen)
|Oppervlakteprestatie (m²)
|160 (stofzuigen) / 60 (dweilen en stofzuigen)
|Schoonwatertank multifunctioneel station. (l)
|3
|Vuilwatertank multifunctioneel station. (l)
|2,4
|Filterzak multifunctioneel station. (l)
|4
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Robotafmetingen (L x B x H) (mm)
|105
|Robotdiameter (mm)
|360
|Afmetingen van het multifunctionele station (L x B x H) (mm)
|450 x 400 x 520
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|20,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|350 x 350 x 105
Inbegrepen bij levering
- Reinigingsborstel
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiniging Universeel RM 536, 500 ml, Foam Stop ongeparfumeerd., 2 x 30 ml
- Afvalcontainer
- Aantal filterzakken: 2 Stuk(s)
- Zijborstel: 4 x
- Dweilunit
- Microvezelwals: 2 Stuk(s)
- Filters: 2 x
- Schoonmaaktool
- Schoonwatertank
- Vuilwatertank
- Multifunctioneel station
- Vloerbescherming/parkeerplaat
Uitvoering
- Anti-valsensoren
- Autonome reiniging
- AI-vuildetectie
- AI-obstakeldetectie
- live camera
- Tapijtsensor
- Bediening via app
- Verbonden via WLAN
- Verbinding via Bluetooth
- Slimme services en functionaliteiten in de app
- Spraakuitvoer
- Lasernavigatiesysteem (LiDAR)
- Timer: Meerdere timers mogelijk
- Droogreinigingsmodus
- Gecombineerde reinigingsmodus (nat en droog)
- Autonome reiniging: Warm water
- Autonoom drogen van de dweil: Warm
- Automatisch vullen van de tank
- Automatisch legen van de tank
- Automatische stofafvoer
- Vegen tot dicht bij de rand
- Optilbare reinigingsborstel
- Optilbare dweil
- Materiaal filterzak: Vlies
Toepassingen
- Harde vloeren
- Laagpolig tapijt
Toebehoren
Onderdelen RVF 7 Comfort
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.