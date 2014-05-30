Toepassingen van reinigen met stoom
Geef het vuil geen kans! Met een stoomreiniger kunt u vrijwel alle oppervlakken in uw woning grondig, hygiënisch en milieubewust reinigen, tot in de kleinste kiertjes. Zonder vegen en strepen omdat er geen reinigingsmiddel wordt gebruikt. En zonder kalkresten omdat het water al bij de stoomproductie wordt gedemineraliseerd.
Vetvlekken verwijderen
1. Roestvrij staal is trendy, maar alleen mooi als er geen vetfilm op zit. Vet op RVS krijgt u goed weg met de soft-overtrek van badstofvelours en de gele microvezeldoek (speciale toebehoren) uit de microvezel doekenset voor de keuken.
2. Als de vetfilm al ouder is, moet u enige tijd boenen en drukken. Voeg hierbij altijd stoom toe.
3. Het vet hoopt zich geleidelijk op in de doek. Daarom moet u de doek af en toe vervangen.
4. Ga stukje voor stukje over het oppervlak met afwisselend: de sproeier in de ene hand en de schone doek in de andere hand.
Voegen reinigen
1. Voor het reinigen van voegen neemt u de puntstraalsproeier waarop u een ronde borstel bevestigt.
2. Door de directe behandeling met stoom en de snelle schuurbeweging komt zelfs hardnekkig vastzittend vuil los.
3. Wrijf het oppervlak na het reinigen met stoom droog met een doek. Let op bij siliconen voegen. Gebruik weinig stoom om het materiaal te ontzien.
Kookplaat en fornuis reinigen
1. Een keramische kookplaat is vaak lastig te reinigen, maar niet met een stoomreiniger! Bevestig een staalborsteltje op de ronde borstel. Deze zijn verkrijgbaar in elke winkel met huishoudelijke artikelen.
2. Wees gerust want door de combinatie met stoom ontstaan er geen krassen op de kookplaat. De stoom vormt bij het reinigen een soort glijlaag. Voegen en randen van de keramische plaat kunt u zonder overtrekdoek reinigen met de puntstraalsproeier.
Kranen reinigen
1. Gebruik uitsluitend de puntstraalsproeier om krassen op kranen van chroom en roestvrij staal te voorkomen. Houd de sproeier dicht bij het te reinigen object en wacht tot de kalk loskomt. Als de kalk hardnekkig of moeilijk bereikbaar is, zet u een borstel op de sproeier. Wrijf de plek vervolgens schoon met krachtige stoomstoten.
2. Druppel op dikkere kalklagen eerst azijn en laat dit ongeveer 5 minuten inwerken.
Vensters reinigen met de ruitensproeier
1. Als u voor het eerst een stoomreiniger gebruikt, voert u eerst de basisreiniging uit: Veeg de ruiten helemaal schoon met de handsproeier en een microvezeldoek. Maak daarna droog met een droge doek.
Tip voor de winter: verwarm heel koude ruiten voor vanaf ongeveer 5 cm afstand.
2. Voorzie de glazen oppervlakken vervolgens met de ruitensproeier van stoom en trek ze met de rubberlip van de ruitensproeier van boven naar onder schoon.
3. Houd rekening met het volgende als u de ruiten van buiten moet reinigen. Stoomreinigers zijn producten voor binnen en mogen om veiligheidstechnische redenen niet in de openlucht komen. Zoals u op de foto kunt zien, is er voor dit probleem een oplossing.
4. De volgende keer dat u de vensters reinigt, gaat dit eenvoudiger. Voorzie de hele ruit binnen en buiten met de ruitensproeier van boven naar onderen van stoom en houd de sproeier op 10 centimeter afstand.
5. Trek het venster vervolgens met de rubberlip droog, eveneens in banen van boven naar onder en onderaan één keer dwars. Veeg de ribberlip droog met een doek om streepvorming te voorkomen.
6. Het is niet erg als er bij het droogtrekken met de rubberlip waterdruppels op de ruit achterblijven. Deze kunt u met de doek heel eenvoudig en zonder strepen afvegen.
Reinigen van ruiten met puntstraal en trekker
1. Net als bij de ruitensproeier moet u eerst een basisreiniging uitvoeren.
2. Voorzie het glasoppervlak vervolgens met de puntstraalsproeier van boven naar onder van stoom.
3. Verwijder met de trekker het 'stoomwater' in meerdere banen van boven naar onder.
4. Veeg tot slot het vocht met een doek af. Klaar!
Reinigen van tegelvloeren
1. Voor tussentijds reinigen of nareinigen gebruikt u een doek die u samenvouwt en strak om de vloerzuigmond spant. Voor bijzonder grondige reiniging kunt u ook de microvezeldoek gebruiken (speciale toebehoren).
2. Schuif de sproeier na het vrijkomen van stoom snel heen en weer. Het is niet nodig om constant stoom toe te voegen. Houd bij voegen de sproeier niet alleen dwars, maar zo af en toe ook diagonaal
om deze goed schoon te maken.
Reinigen van laminaatvloeren
1. Ook laminaat of parket (niet geolied of in de was gezet!) kunt u met een stoomreiniger met stoomregeling reinigen. Gebruik twee doeken (= 4 lagen) zodat er zo weinig mogelijk stoom rechtstreeks op de vloer komt.
2. Gebruik de SC 1702 alleen in de stoommodus en blijf niet te lang met een stomende sproeier op een plek staan. Zorg ervoor dat er geen plasjes ontstaan. Het restvocht
droogt dan snel en streeploos op.
Strijken
1. Stel bij het stoomstrijken uw strijkijzer in op de maximale temperatuur. De continue toevoer van stoom voorkomt dat uw wasgoed te heet wordt, of dit nu katoen, zijde of linnen is.
2. Toebehoren: teflonzool. Voorkomt glanzende plekken op delicate en donkere stoffen (bijv. linnen). T-shirts met opdruk hoeft u daardoor niet meer binnenstebuiten te strijken.
3. De stoomdruk is zo groot dat u ook dikke jeans maar langs één kant hoeft te strijken. Druk niet te hard op het strijkijzer en ga langzaam over het wasgoed. De stoomdruk doet het werk voor u.
Opfrissen van kleding
1. Met de optionele bekledingssproeier wordt ook het opfrissen van kleding kinderspel. Vouwen in gordijnen en kledingstukken verdwijnen snel en eenvoudig zonder strijkplank. Ook met geurtjes wordt korte metten gemaakt. Een echte opluchting.
2. Met de geïntegreerde pluizenverwijderaar verwijdert u moeiteloos haren en pluisjes van kledingstukken.