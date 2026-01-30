Handveegmachine S 4

Of het nu gaat om bloemblaadjes in de lente, zand in de zomer, bladeren in de herfst of gruis in de winter: de effectieve en ergonomische S 4 veegmachine van Kärcher zorgt het hele jaar door voor een verbluffende verschijning rondom het huis en in de tuin. Met zijn krachtige rolborstel, zijborstel en een veegbreedte van in totaal 510 mm veegt hij moeiteloos oppervlakken tot 1800 m² per uur. De machine transporteert het afval rechtstreeks naar de afvalcontainer van 20 liter. De lange haren van de zijborstel zorgen voor een grondige netheid tot aan de rand. De traploos verstelbare duwhandgreep kan optimaal worden aangepast aan de hoogte van de betreffende gebruiker. Dankzij de bajonetsluiting kunnen de schroeven niet meer verloren gaan bij het instellen van de hoogte. De veegmachine kan eenvoudig zonder te bukken worden ingeklapt dankzij een voetplaat aan het frame en gedragen door de handgreep - voor ruimtebesparende opslag. De veegmachine is in een mum van tijd klaar voor gebruik. De afvalcontainer kan eenvoudig worden verwijderd, veilig worden neergezet en geleegd zonder contact met vuil.