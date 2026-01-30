Met de innovatieve Window Vac WV 2 Plus D500 heeft Kärcher een revolutie teweeggebracht in het reinigen van ramen. Dit toestel vereenvoudigt het schoonmaken en bespaart veel tijd en moeite. Door de elektrische zuigkracht behoort de ergernis van strepen of druppels tot het verleden. De slimme combinatie van sproeifles en microvezeldoek en de afzuigfunctie van de Window Vac zorgen voor een zeer effectieve reiniging. Bovendien reinigt deze krachtpatser ramen zeer hygiënisch, omdat er geen direct contact met het vuile water is. Dit toestel wordt geleverd met 500ml extra detergent ten opzichte van de standaard WV 2 Plus